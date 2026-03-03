Veel Nederlanders luisteren in het voorjaar, de zomer en het najaar naar de stem van José De Cauwer. De 76-jarige Belgische commentator is een van de bekendste geluiden uit het wielrennen. Vorig jaar werd de ex-wielrenner echter getroffen door verschrikkelijk leed en daar vertelde hij recent openhartig over.

De Cauwer deed vorig jaar, zoals gewoonlijk, verslag van de Tour de France, maar werd vlak voor de start opgeschrikt door het tragische verlies van Debbie. Zijn oudste dochter overleed op 51-jarige leeftijd nadat ze al jaren vocht tegen kanker. Het nieuws zorgde voor veel verdriet in België. De commentator woonde de herdenking bij en was later alsnog te horen als commentator tijdens de Tour.

Inmiddels zijn we bijna driekwart jaar verder en is het nieuwe wielerseizoen in aantocht. Eind februari was De Cauwer te gast in het programma De Afspraak om te praten over het nieuwe wielerjaar. Daar kwam echter ook het overlijden van dochter Debbie en het rouwproces ter sprake. Over dat laatste had de 76-jarige nog bijzondere woorden over. "Ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Mijn eerste vrouw is jong gestoren. Mijn dochter, die ik samen met die vrouw kreeg, is vorig jaar gestorven", zo begint hij zijn relaas.

Leren aanvaarden

Naar eigen zeggen heeft De Cauwer 'moeten leren aanvaarden'. "Dat is heel moeilijk, maar op een bepaald moment moet je dingen aanvaarden." Even later legt hij uit waarom dat zo belangrijk is. Zijn vader maakte ook op jonge leeftijd een rouwproces mee na een overlijden en daar hield De Cauwer het motto 'vooruit is de weg' aan over. "Dat moet wel."

Veel om voor te leven

Een tafelgast doe eveneens een kind verloor, omschrijft het vervolgens treffend volgens De Cauwer. "Er is altijd veel om voor te leven. Daarmee moet je verder." De Cauwer sluit zich er bij aan. "Met tranen in de ogen."

Bekijk hier het fragment uit het programma De Afspraak

José De Cauwer en @general_marcT verloren allebei een kind, respectievelijk een dochter en een zoon: "Er is nog veel om voor te leven"#deafspraak #vrtnws pic.twitter.com/oxGUXKNJJ3 — De Afspraak (@deafspraaktv) February 26, 2026

Ondanks de pensioengerechtigde leeftijd van De Cauwer weet hij vooralsnog van geen ophouden in de wielersport. Hij was vroeger zelf wielrenner. En niet zonder succes: 1976 won hij een etappe in de Ronde van Spanje. In totaal reed hij vijfmaal de Tour de France. Vervolgens werd hij ook ploegleider en bondscoach. Dat was eveneens succesvol. Zo hielp hij Greg LeMond aan de eindzege in de Tour en won Tom Boonen het WK wielrennen in 2005 onder zijn leiding. Nu is hij alweer jarenlang een vertrouwd geluid als commentator, vaak in samenwerking met Renaat Schotte en Karl Vannieuwkerke.