Lotte Kopecky kende niet het beste wielerjaar uit haar leven, maar begint het seizoen weer vol goede moed. De topwielrenster doet dat met een nieuwe geliefde aan haar zijde. Dat is een bekende naam uit het wielrennen en hij is eveneens zielsgelukkig met de tweevoudig wereldkampioene als vriendin.

Kopecky kondigde aan het eind van 2025 aan dat ze weer gelukkig was in de liefde. De tweevoudig wereldkampioene maakte vlak voor de jaarwisseling ook bekend om wie het ging: de 23 jaar oudere Axel Merckx. En dat is inderdaad de zoon van wielerlegende Eddy Merckx.

De wielrenster gaf eind december dus al aan 'heel gelukkig te zijn', maar dat geldt ook voor Merckx zelf. De 53-jarige met ook een wielercarrière als prof gaf een uitgebreid interview aan het Belgische Sudinfo en gaf aan dat hij en Kopecky het heel fijn met z'n tweeën hebben. "Als je gelukkig bent in je privéleven, ben je automatisch ook beter in je werk. Dat geldt voor iedereen, in elk beroep."

Kopecky is een van de boegbeelden van het bekende wielerteam SD-worx, maar ook Merckx is actief in de wielrennerij. Hij is werkzaam bij Hagens Berman Jayco, een opleidingsploeg die uiteindelijk renners naar het hoogste niveau wil brengen. De fiets speelt dus een hoofdrol in hun leven. "Zij heeft het ritme van een wereldkampioene. Natuurlijk gaan we dan ook samen trainen." En dat heeft ook fysieke voordelen. "Ik sta scherper dan gewoonlijk."

Druk programma na moeilijk jaar

Voor Kopecky begint het wielerseizoen aankomend weekend. Dat rijdt ze Omloop het Nieuwsblad. Merckx verwacht een mooi wielerjaar voor haar geliefde, die vorig seizoen moeilijke periodes kende, teleurstelde in de Tour de France Femmes en besloot haar wereldtitel niet te verdedigen op het WK.

De Tour de France Femmes lijkt ze, vooralsnog, niet te gaan rijden. In haar voorlopige programma laat ze de wielerkoers links liggen. Na Omloop het Nieuwsblad rijdt ze Strade Bianche en Trofeo Alfredo Binda in Italië. ook Strade Bianche doet ze aan. De wereldkampioene van 2023 en 2024 rijdt ook Dwars voor Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.