Wilco Kelderman ziet vanaf een afstandje hoe zijn teamgenoten het doen in de Tour de France. Visma | Lease a Bike gaat aan kop in het ploegenklassement, maar in de belangrijkste klassementen grijpen ze overal naast. Toch is er ook goed nieuws, want Kelderman blijft langer bij de ploeg.

Dat vertelde de 34-jarige Nederlandse wielrenner vrijdag in het programma De Avondetappe van de NOS. Visma | Lease a Bike, toen nog Jumbo-Visma geheten, nam Kelderman drie jaar geleden over van Bora-hansgrohe. Kelderman keerde daarmee terug bij de ploeg waar hij zijn carrière begon (toen nog Rabobank/Belkin Pro-Cycling.

Kelderman zit op zijn plek

"Ik voel me thuis in dit team en werk met iedereen heel graag samen", aldus Kelderman in De Avondetappe. "Ik doe mijn best om de jonge renners van het team bij te staan en te helpen en daarnaast wil ik onderdeel blijven van het team dat voor grote successen strijdt, in de Tour of de andere grote rondes."

In 2021 eindigde Kelderman in de Tour de France als vijfde. Dit jaar werd hij niet geselecteerd door de leiding van Visma | Lease a Bike. In het coronajaar 2020 fietste hij naar een derde plek in de Ronde van Italië. Keldermans carrière wordt vaak gekenmerkt door pech. In winnende of hoopvolle situaties overkomt het nogal vaak iets ergs.

