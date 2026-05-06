Wielrenner Liam Slock heeft zich op het laatste moment moeten terugtrekken uit de Giro d'Italia. De 25-jarige Belg is ziek geworden tijdens de Famenne Classic afgelopen weekend en is niet op tijd hersteld om naar Bulgarije af te reizen voor de start vrijdag van de Ronde van Italië. Lotto-Intermarché maakt zijn vervanger bekend.

Volgens Het Nieuwsblad in België is Slock een van de vele renners die ziek is geworden tijdens de Famenne Classic. Koeienpoep op de weg zou de boosdoener zijn voor de ziekte. Meerdere renners van diverse teams klaagden na afloop van de koers al over maag- en darmklachten. Slock is vervangen door Joshua Giddings. Voor Lotto-Intermarché is het een geluk bij een ongeluk dat het bij Slock gebleven is.

Arnaud De Lie

Kopman van de ploeg voor de Giro, Arnaud De Lie, was namelijk ook een van de slachtoffers van de ziekte, maar is wel op tijd hersteld en naar Bulgarije afgereisd voor de eerste drie etappes van de eerste grote ronde van het jaar. De pijlen van de ploeg zijn op de Belgische sprinter gericht en dus mag iedereen bij de ploeg van geluk spreken dat De Lie gewoon mee kan doen.

“Met deze selectie trekken we met een evenwichtige ploeg naar de Giro d’Italia”, zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer in de ploegenpresentatie. “We hebben een duidelijke kaart om te spelen in de sprints met Arnaud, maar daarnaast willen we ook andere renners de vrijheid geven om hun kansen te grijpen. Voor Toon en Simone is dit een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Een eerste grote ronde is altijd bijzonder, en we zullen hen daarin maximaal begeleiden.”

Italiaanse debutant

Toon (Aerts) en Simone (Gualdi) zijn twee debutanten van de ploeg in grote ronden. Vooral voor de Italiaan Gualdi wordt het een speciaal moment. “Het betekent veel voor mij om aan de start van de Giro d’Italia te staan. Het is een wedstrijd waar ik al van droom sinds ik met wielrennen ben begonnen. Ik heb een heel goede voorbereiding gehad. Het is mijn eerste rittenkoers die zo lang is, dus we zullen zien wat vooral de tweede helft van de Giro brengt. Dat mijn familie net dan op bezoek komt, motiveert me natuurlijk alleen maar extra."

