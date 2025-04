'Bidongooier' laat van zich horen met brief aan Mathieu van der Poel: 'Ik schaam me al dagen kapot'

Met iets te veel biertjes achter de kiezen, raapte een Belgische wielerfan zondagmiddag een gele bidon op bij Parijs-Roubaix. De gevolgen kennen we allemaal: hij gooide hem recht in het gezicht van Mathieu van der Poel. Hij is ondergedoken en heeft spijt.

Maandag stuurde de twintigjarige wielerfan samen met zijn advocaat een brief naar Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel. De Nederlandse winnaar van de klassieker wil stappen ondernemen tegen de 'bidongooier', zoals de Belg inmiddels bekend staat. "Mijn cliënt zal juridisch zijn verantwoordelijkheid nemen", vertelt zijn advocaat Peter Desmet aan HLN.

Heel veel spijt

Via zijn advocaat doet de dader zijn verhaal. Ook om excuses te maken richting Van der Poel. "Ik ben zó blij dat hij zondag — ondanks mijn domme actie — toch als eerste over de streep reed", erkent de Belg, die zich daarnaast ook excuseert bij andere renners en fans. "Ik moet toegeven dat ik wel wat te veel had gedronken", zegt hij verder.

In een grasveld vlak bij een tent waar hij zijn alcoholische versnaperingen nuttigde vond hij de gele bidon. Volgens de fan 'zat er wel nog wat in' de bidon. "Mathieu van der Poel naderde en toen hij passeerde maakte ik die stomme beslissing en gooide ik die bidon. Waarom ik dat deed? Ik vraag het me sindsdien continu af, maar ik heb er zelf geen verklaring voor. Een extreem dwaze impuls, ik kan het niet anders verklaren", verklaart hij.

Mediastorm

De 'dwaze impuls' bleef gelukkig zonder gevolgen. Van der Poel kon ondanks de actie zijn weg vervolgen naar zijn hattrick aan eindzeges in Parijs-Roubaix. "Ik voelde me zó slecht toen ik hem raakte. Binnen de halve seconde had ik al spijt dat ik had gegooid. Aan de ene kant was ik heel erg blij dat hij niet viel. Maar waarom deed ik dat?", vraagt hij zichzelf af.

Er volgde een heksenjacht om de gooier - die niet goed op beeld stond - te vinden. Uiteindelijk meldde hij zich bij thuiskomst bij de politie. Sindsdien is hij niet meer buiten geweest. "Die ene domme seconde heeft ervoor gezorgd dat ik in een ongelofelijke mediastorm ben beland. Het lijkt wel alsof iedereen het nu over mij heeft. Ik weet dat ik fout was en ik zal mijn verantwoordelijkheid dragen, maar ik hoop dat het stof nu wel snel weer kan gaan liggen."

Hoe het afloopt, is afwachten, maar: "Wij zullen ons schikken in de gevolgen die er zullen zijn."