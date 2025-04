Vader Adrie maakt zich zorgen na wangedrag richting Mathieu van der Poel: 'Het gaat van kwaad tot erger'

Wielrenner Mathieu van der Poel kreeg tijdens Parijs-Roubaix een volle bidon tegen zijn gezicht gegooid door een toeschouwer. Zijn vader Adrie is ongerust door het wangedrag van publiek richting zijn zoon. "Ik wil liever niet nadenken over wat de ernstige gevolgen kunnen zijn."

33 kilometer voor de finish kreeg Van der Poel de bidon tegen zijn hoofd. Gelukkig kwam hij met de schrik vrij en wist hij de iconische koers met maar liefst 55 kilometer aan kasseistroken voor de derde keer op rij te winnen. "Het is op geen enkele manier goed te praten", zei vader Adrie in De Telegraaf over het wangedrag.

Het is niet voor het eerst dat zijn zoon te maken krijgt met vreemde acties van toeschouwers. Het afgelopen jaar werd hij meerdere keren belaagd, met name door Belgen. Zo werd hij vorige maand nog bespuugd tijdens de E3 Saxo Classic. "Eerst waren het bekers bier en pis. Dat is al krankzinnig, maar het wordt alleen maar erger.”

"Je hoeft echt geen supporter te zijn van Mathieu”, zegt Adrie. "Het is helemaal prima dat mensen voor iemand anders supporteren, maar laat zulk wangedrag achterwege." Hij heeft in zijn eigen succesvolle wielercarrière nooit met zulk gedrag te maken gehad.

'Keihard aanpakken'

"Ik wil er aan de ene kant eigenlijk niet te veel woorden aan vuilmaken, want dit wangedrag verdient al die aandacht niet", vervolgt de oud-renner. "Aan de andere kant kunnen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Iemand die naar de koers komt met de intentie om een bidon te gooien naar wielrenners, hoort daar niet thuis en moet keihard worden aangepakt.”

Hij snapt niet hoe iemand het in zijn hoofd haalt zoeits te doen. "Er zal wel alcohol in het spel zijn wanneer die dingen gebeuren", aldus Adrie, die zich zorgen maakt om zijn zoon en inziet dat het ernstig had kunnen aflopen.

Van kwaad tot erger

"Natuurlijk ben ik best wel ongerust over Mathieu, vooral omdat het van kwaad tot erger gaat. Nu kreeg hij die bidon in zijn gezicht en kon hij door, maar ik wil liever niet nadenken over wat de ernstige gevolgen kunnen zijn wanneer hij valt.”

Dader

De Vlaamse dader meldde zichzelf bij de politie in zijn eigen woonplaats. Hij was met een supportersbus meegereisd richting een van de kasseistroken. "Hij liet ons nog weten dat hij zichzelf niet was en zich bij iedereen wil verontschuldigen. Hij heeft enorm veel spijt", aldus Rutger Goeminne. Laatstgenoemde is de voorzitter van de fangroep 'Matej Matjes'. Volgens Goeminne was de dader niet een van de leden.