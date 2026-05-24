Een opmerkelijk incident in de Giro d'Italia. In de vijftiende etappe misdroeg een wielrenner zich vlak voordat hij de finish passeerde. Hij deelde een kopstoot uit en die beuk had grote gevolgen. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor hemzelf.

Het gaat om de Italiaan Enrico Zanoncello. In zijn thuiskoers zat hij in het peloton dat te laat kwam om de kopgroep van vier te achterhalen, maar dat betekende niet dat hij rustig uitbolde naar de finishstreep. Wat heet: Zanoncello wilde nog wel sprinten voor de vijfde positie, maar misdroeg zich tijdens zijn eindsprint.

Kopstoot zorgt voor val

Samen met Robert Donaldson vocht hij om zijn positie om de sprint aan te gaan, maar daar hield Zanoncello zich niet bepaald aan de reglementen. De sprinter deelde een kopstoot uit en daardoor was Donaldson de pineut. Hij knalde hard tegen het asfalt.

Zware straf van jury

De jury bekeek vervolgens de bewegende beelde en besloot over te gaan tot een zware straf. De sprinter moet per direct de Giro verlaten en haalt dus het einde van de bekende wielerkoers niet.

Daarnaast kreeg de Italiaan ook een boete van 500 Zwitserse Frank, strafpunten in het puntenklassement en een gele kaart. Die laatste straf kan in de toekomst nog fatale gevolgen hebben. De wielerbond UCI riep de prenten in het leven om misdragende renners te bestraffen.

i De schade bij Robert Donaldson na zijn val © Getty Images

Renners kunnen voor bijvoorbeeld gevaarlijk fietsgedrag of het overtreden van koersregels een gele kaart krijgen. Als je er meerdere krijgt, bijvoorbeeld twee in één rittenkoers, dan krijg je straf. Stel een renner krijgt twee keer geel in de Giro, dan moet hij de koers verlaten.

De overwinning in de vijftiende rit ging overgens naar Fredrik Dversnes. De Noor van Uno-X Mobility won na 157 kilometer tussen Voghera en Milaan de sprint van vier vluchters, die het peloton wisten voor te blijven. Hij bleef de Italianen Mirco Maestri en Martin Marcellusi voor. Het peloton, waar de Fransman Paul Magnier de sprint won voor Dylan Groenewegen, kwam te laat.

