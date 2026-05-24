Tijdens de vijftiende etappe van de Giro d'Italia rekende het peleton zich compleet mis in de slotfase van de rit naar Milaan. Hoewel vrijwel iedereen verwachtte dat het een massasprint zou worden voor sprinters als Dylan Groenewegen, kreeg de vroege kopgroep uiteindelijk toch genoeg ruimte om vooruit te blijven. Dit leverde de nodige frustratie op bij de Nederlandse Elmar Reinders.

Vier vluchters, Mico Maestri, Mattia Bais, Martin Marcellusi en Fredrik Dversnes, reden al vroeg weg uit het peloton. In de vlakke rit leek dat lange tijd kansloos, zeker omdat er in Milaan meerdere lokale rondes moesten worden gereden. De verwachting was daarom dat de sprintersploegen de vluchters eenvoudig zouden terughalen.

Maar juist daar ging het mis. De sprintploegen hadden te weinig knechten over om het gat snel genoeg dicht te rijden. Daardoor bleef de kopgroep nét buiten bereik van het peloton. Terwijl de sprinters zich al klaarmaakten voor een massasprint, mochten de vier koplopers uiteindelijk zelf sprinten om de ritzege. In die sprint bleek de Noor Fredrik Dversnes de sterkste.

'Goede motor'

Unibet Rose Rockets-renner Elmar Reinders werd naar een uitleg gevraagd hoe dit kon gebeuren. "Ik denk dat iedereen er wel een uitleg voor heeft, maar dat is lastig om op televisie te zeggen. Ze hadden een goede motor", zo zei hij na afloop tegenover de microfoon van Eurosport. Reinders vervolgde: "We hebben dertig man opgebrand en we kwamen maar niet dichterbij, hoe konden de vier anders voorop blijven?"

Begrip voor Reinders

Deze opvallende woorden van Reinders werden besproken bij Kop over Kop. Daar was begrip voor de Nederlander die dacht dat motoren van invloed waren. "Er rijden drie Italianen en een Noor in de kopgroep, dus de organisatie is blij", zo stelde Jip van den Bos. "Maar het rondje was gewoon lastig waardoor het moeilijk was om harder te rijden dan de kopgroep."

Lars van den Berg stelt daarbij echter dat de woorden van Reinders puur uit frustratie komen. "Maar het beeld vertekent voor ons natuurlijk ook. Wij kunnen zoiets moeilijk zeggen vanuit hier."

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover