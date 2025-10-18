Het wielerseizoen zit er voor Tadej Pogacar pas net op, maar de blik kan al naar volgend jaar. De Sloveense superster op de fiets gaf zelf al aan dat zijn prestaties uit 2025 moeilijk te overtreffen zijn, maar met twee ontbrekende monumenten op zijn palmares gaat Pogi er volle bak voor.

Pogacar won in 2025 bijna elke race waar hij aan de start stond. Zo was hij ongenaakbaar in de Tour de France en liet hij op het WK en EK zien de allerbeste te zijn. Na zijn vijfde achtereenvolgende zege in de Ronde van Lombardije, keek hij alvast vooruit naar volgend seizoen. Zijn doelen in 2026? Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

Motivatie

Deze twee monumenten won Pogacar nog niet. Afgelopen jaar werd de Sloveen in Milaan-San Remo derde achter Mathieu van der Poel en Filippo Ganna. Tijdens Parijs-Roubaix liet Van der Poel zien de kasseien nog altijd beter te beheersen dan zijn vriend van UAE Team Emirates.

Juist die nederlagen maken Pogacar sterker, zo stelt zijn Sloveense coach Uros Murn in de SOS-odmev podcast. "Elke keer als hij ergens faalt, maakt hem dat gemotiveerder om te winnen. Zo is Tadej, het spurt hem aan. Ik geloof er zonder twijfel in dat hij deze monumenten gaat winnen."

'Brute kracht'

Murn verwacht dat Pogi Milaan-San Remo eerder wint, gezien de gevraagde kwaliteiten bij Parijs-Roubaix. "Dat is een race waarin brute kracht de beslissende factor is. Pogacar is extreem sterk en dat vertaalt hij op het asfalt. Wellicht dat hij niet de eerstvolgende editie al wint, maar het gaat hem zeker een keer lukken."

Ook de Amstel Gold Race, Grand Prix Cycliste de Quebec en de Grand Prix de Cycliste de Montreal werden vorig jaar niet door Pogacar gewonnen, terwijl de Sloveen daar wel aan de start stond. Laatstgenoemde race was echter een cadeautje van de veelvraat aan zijn ploeggenoot Brandon McNulty. Samen reden ze naar de finish, waarbij Pogacar de Amerikaan net iets eerder liet binnenkomen.