In Den Haag ging dinsdagavond de vernieuwde Tour of Holland van start. Veel Nederlandse wielerfans waren aanwezig, maar zij zagen de Brit Ethan Hayter de eerste oranje leiderstrui bemachtigen.

Lang zat Cameron Rogers in de hot seat voor de overwinning. Hayter dook echter net onder zijn tijd met zijn 4.26,67, waarna er nog maar een paar renners moesten finishen. De Australiër was slechts 28 honderdste langzamer dan de uiteindelijke winnaar.

Op plek drie staat de Zweedse Jakob Söderqvist (+0.44), daarna volgt de Fransman Cristophe Laporte op plek vier. De top vijf werd compleet gemaakt door de Nederlandse Huub Artz van de ploeg Wanty-Intermarché.

Donker

De wielerkoers ging dinsdagavond van start in Den Haag met een tijdrit van 4,3 kilometer, die volledig in het donker verreden werd. "Op het parcours staat om de twintig meter een lichtmast, want het moet natuurlijk wel goed verlicht zijn. Dat is nodig als we de veiligheid willen garanderen voor de renners", vertelde koersdirecteur Roxane Knetemann bij NOS.

Een ambiance waar Nederlandse renner Daan Hoole wel aan kan wennen. "Het is wel spectaculair. In combinatie met de vele mensen langs de kant die veel lawaai maken is het vet. Het voelt snel'', vertelt de 26-jarige renner van Lidl-Trek in gesprek met Sportnieuws.nl.

Nederlandse favorieten

De verschillen waren erg klein, en de Nederlandse favorieten, waaronder Hoole (plek 10), Olav Kooij (plek 7), Fabio Jakobsen en Danny van Poppel konden niet tippen aan hun internationale concurrenten.

Eerste etappe

De eerste etappe start en finisht woensdag in Dordrecht. In deze 118,5 kilometer lange rit komen de renners langs de iconische molens van Kinderdijk. De Tour of Holland duurt tot en met zondag.