Puck Pieterse te sterk voor landgenote in Waalse Pijl en pakt tweede profzege op de weg

Wielrenster Puck Pieterse heeft voor de eerste keer de Waalse Pijl gewonnen. De 22-jarige Nederlandse van Fenix-Deceuninck was na een spannende slotklim op de Muur van Hoei te sterk voor Demi Vollering.

Vollering werd net als vorig jaar tweede. Voor de 22-jarige Pieterse is het haar tweede profzege op de weg. Ze is de opvolgster van de Poolse Kasia Niewiadoma.

Pieterse won vorig jaar de vierde etappe van de Tour de France en werd ook eerste in het jongerenklassement van de koers. Bovendien werd ze in 2024 wereldkampioene op de weg bij de beloften.

Anna van der Breggen

Zevenvoudig winnares Anna van der Breggen besloot op het laatste moment niet te starten. Ze verliet zondag voortijdig de Amstel Gold Race wegens ziekte. "Ze is nog niet helemaal hersteld en zal daarom uit voorzorg vandaag niet rijden. De hoop is dat Anna weer fit is voor Luik-Bastenaken-Luik", schreef haar ploeg SD Worx-Protime. Van der Breggen won de Waalse Pijl zeven keer op rij tussen 2015 en 2021.

Spannende strijd

De Nederlandse Anne Knijnenburg reed lang vooruit, kreeg gezelschap van de Française Cédrine Kerbaol en werd op de Côte de Cherave gelost. Kerbaol kreeg bijna een minuut voorsprong, tot de ploeg van Vollering ging rijden.

In de afdaling richting de laatste doorkomst op de Côte de Cherave benutte Kerbaol haar kwaliteiten als daalster om nog even vooruit te blijven. De renster van EF Education-Oatly liep zelfs weer uit naar een marge van 25 seconden.

Op die voorlaatste klim rekende het peloton Kerbaol in. De Française Juliette Labous van FDJ-Suez deed op de Muur van Hoei in de laatste kilometer goed kopwerk voor ploeggenote Vollering, die het toen zelf moest afmaken. Vollering hield Pieterse enige tijd in haar wiel, maar ze had geen antwoord op de versnelling van de Amersfoortse in het slot. De Italiaanse Elisa Longo Borghini verzekerde zich achter het Nederlandse duo van de derde plaats.

Pieterse, die ook succesvol is als veldrijdster en de regerend wereldkampioene mountainbiken is, werd zondag nog derde in de Amstel Gold Race.

Tadej Pogacar

Bij de mannen ging Tadej Pogacar er met de winst vandoor. De Sloveen van UAE Team Emirates was de snelste in de 89e editie van de koers. Pogacar versnelde op de slotklim en geen van zijn concurrenten kon volgen. De Fransman Kévin Vauquelin eindigde als tweede, de Brit Tom Pidcock werd derde.