Dit is Annemiek van Vleuten: ex-topwielrenster na succesvolle carrière in verwachting van eerste kind

Annemiek van Vleuten heeft een indrukwekkende loopbaan achter de rug. De oud-topwielrenster blonk niet alleen uit op de fiets, maar ook op andere vlakken. Binnenkort staat haar een prachtige nieuwe uitdaging te wachten: het moederschap. Lees hier alles wat je moet weten over Van Vleuten.

Van Vleuten was op jonge leeftijd al sportief. Ze stapte echter niet meteen op de fiets, maar was in haar jeugd vooral actief op het voetbalveld en ze reed paard. Door een knieblessure moest ze in 2005 noodgedwongen stoppen met voetballen.

Ze kocht een tweedehands fiets en werd lid van toerclub TCW'79 in Wageningen. Van Vleuten bleek al snel talent te hebben. In 2007 kreeg ze haar eerste wedstrijdlicentie en in 2009 maakte ze de overstap naar de ploeg van Marianne Vos, DSB-Bank-Nederland Bloeit, die in 2012 overging in de wielerploeg Rabobank.

Studie

Ondertussen was ze ook nog aan het studeren. Van Vleuten volgde de opleiding epidemiologie aan de Wageningen Universiteit en haalde in 2007 haar mastersdiploma. Daarna kon ze zich volledig focussen op haar wielercarrière.

Olympisch kampioen

Wielrenster Van Vleuten pakte in 2012 haar eerste Nederlandse titel door Vos te verslaan op de weg. Datzelfde jaar mocht ze naar de Olympische Spelen in Londen en werd ze veertiende in de race. Het goud ging naar Vos.

Vier jaar later deed ze een nieuwe poging tijdens de Spelen in Rio de Janeiro. Ze was op koers voor het goud, maar viel ongeveer tien kilometer voor de finish in de laatste afdaling. Ze klapte in winnende positie tegen het asfalt en liep een hersenschudding en scheurtjes in haar wervelkolom op. Anna van der Breggen ging er vervolgens met het goud vandoor.

Samen met Van der Breggen en Vos maakte Van Vleuten jarenlang de koers. Ze werden gezien als de grote drie van Nederland. In 2021 in Tokio bemachtigde ze wel het olympisch goud in het tijdrijden. In de wegrit pakte ze zilver.

Triple

Vervolgens beleefde Van Vleuten nog een topjaar. Ze won in 2022 de triple: de Giro d’Italia, de Tour de France Femmes en de Vuelta a España. Nog nooit was een vrouwelijke renster erin geslaagd om die grand slam op haar naam te zetten. Ook werd ze wereldkampioen op de weg.

Relatie

Voor Van Vleuten was 2022 ook een goed jaar in de liefde. Ze kreeg in dat jaar een relatie met de Spanjaard Oscar Abad Suarez. Hij deelt de passie voor fietsen met zijn vriendin en was van 2006 tot 2009 actief als profrenner.

Einde carrière

Van Vleuten zette eind 2023 een punt achter haar bijzonder succesvolle carrière. Maar ze is nog altijd actief in de wielersport. Hoewel ze niet meer zelf op de fiets zit, is ze tegenwoordig performance manager bij vrouwenploeg Fenix-Deceuninck. Bovendien is de 42-jarige als analist werkzaam voor de NOS.

Bovendien is ze bezig met het schrijven van een eigen boek, samen met schrijver en oud-sportjournalist Dennis Boxhoorn. “Het zal geen biografie zijn, maar we zullen enkele cruciale momenten uit mijn carrière belichten. Momenten die me hebben geholpen mezelf uit te dagen en te ontwikkelen”, zei ze daar eind 2024 over.

Zwanger

Begin juni 2025 kondigde de oud-renster groot nieuws aan, ze is namelijk zwanger. Samen met Oscar zal ze in september haar eerste kind verwelkomen. "Onze laatste vakantie met z'n tweeën, want in september zullen we met z'n drieën zijn", postte ze op Instagram vanuit de Dolomieten. Van Vleuten was toen dus al bijna een half jaar in verwachting.