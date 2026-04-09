Remco Evenepoel eindigde afgelopen weekend bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen op een verdienstelijke derde plek, maar eigenlijk was het een wonder dat hij überhaupt mee kon doen. De Belgische toprenner ging onlangs namelijk keihard onderuit in de Ronde van Catalonië, al bleef lang onduidelijk hoe die val tot stand was gekomen. Nieuwe beelden hebben dat mysterie eindelijk opgelost.

Evenepoel en zijn ploeg Red Bull-BORA-Hansgrohe hielden de media lange tijd voor de gek door te zeggen dat hij niet mee zou gaan doen aan de Ronde van Vlaanderen, maar enkele dagen voor het wielermonument bleek plotseling dat het al maandenlang het idee was om hem daar te laten rijden. Zijn debuut was zeker niet teleurstellend, want achter Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel eindigde de Belgische tijdritspecialist op de derde plek.

Dat was een welkom resultaat, want in de eerste maanden van het jaar viel Evenepoel ietwat tegen. Hij focust zich volledig op het rijden van een klassement in de Tour de France, maar zowel in de UAE Tour als de Ronde van Catalonië kon hij niet mee met de besten op de zwaarste beklimmingen. In die laatste ronde had hij daar echter wel een goede reden voor.

Mysterieuze valpartij

Evenepoel kwam in de derde etappe van die rittenkoers namelijk erg hard ten val. Samen met Jonas Vingegaard verraste hij in de vlakke rit de rest van het peloton door plotseling aan te vallen. Evenepoel leek met de Deense renner van Visma | Lease A Bike om de ritzege te gaan strijden, maar kwam op een kilometer van de meet vlak voor een rotonde plotseling hard ten val. Vingegaard wilde niet profiteren van die valpartij en besloot zich in te laten rekenen door het peloton.

Op televisiebeelden was echter onduidelijk hoe de valpartij van Evenepoel tot stand was gekomen. Hij beweerde zelf dat hij de controle verloor door een put in de weg. Door het gebrek aan goede beelden was het echter wel de vraag of zijn achterwiel niet door Vingegaard, die wel overeind bleef, was aangetikt. Twee weken later is daar eindelijk duidelijkheid over gekomen.

Nieuwe beelden geven duidelijkheid

Een video die een fan langs de kant van de weg heeft gemaakt van de valpartij is plotseling op sociale media opgedoken. Daarop is de staat van het wegdek nog altijd slecht te zien, maar wordt wel duidelijk dat Evenepoel op eigen houtje onderuit ging.

De valpartij blijkt ook nog een stuk harder te zijn dan op tv te zien was. Evenepoel vliegt over de kop en schuift vervolgens over het asfalt en dat doet hij met een flinke snelheid. Het mag dan ook eigenlijk een wonder heten dat de Belg niets heeft gebroken bij de smak.