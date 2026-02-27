Mathieu van der Poel debuteert dit weekeinde in Omloop het Nieuwsblad. De Nederlandse alleskunner op de fiets houdt de gemoederen flink bezig in België, want veel zuiderburen kijken naar hem.

De Nederlandse veelvraat was afgelopen winter weer oppermachtig in de modder. Van der Poel won alle veldritten waar hij aan de start verscheen, zo ook het WK. Het was alweer de achtste wereldtitel voor hem. Inmiddels heeft hij zijn focus verlegd naar het wegwielrennen, waar hij met de Omloop zijn voorjaar aftrapt.

Concurrentie vreest voor Van der Poel

Alle ogen zijn dus op Van der Poel gericht, helemaal door de afwezigheid van Wout van Aert. De rijder van Visma | Lease a Bike is ziek. Daarmee stapelt de pech zich al weer vroeg op voor de Belg, die een deel van het cross-seizoen moest missen door een enkelbreuk. De concurrentie is benieuwd naar de vorm van Van der Poel.

"Ik ben sterk in een sprint, maar Mathieu zal me zeker proberen te lossen", klinkt het uit de mond van Paul Magnier, rijder van Soudal Quick-Step. "Mathieu is zeker de sterkste renner op de startlijst. Daarachter komen er nog eens veel andere goeie renners, zowel bij ons als bij de andere ploegen."

Ook Arnaud De Lie van Lotto-Intermarché kijkt uit naar het treffen met Van der Poel. Vorig jaar in de Renewi Tour won hij eens van de Nederlander. Dat smaakt naar meer. "Dat geeft vertrouwen", zegt hij in gesprek met HLN. " We weten nooit écht wanneer hij zal aanvallen. Hij koerst vaak op instinct. Voor hetzelfde geld valt hij al op 100 kilometer van het einde aan. Of ik hem dan zal proberen volgen? Waarom niet?"

Van der Poel mogelijk ook naar Kuurne

Van der Poel trainde in aanloop naar Omloop het Nieuwsblad met Greg Van Avermaet, de olympisch kampioen van 2016. De twee trokken afgelopen winter vaker met elkaar op om te trainen, zowel op de fiets als met het hardlopen.

In België wordt ook voorzichtig gesproken over de deelname van Van der Poel aan Kuurne-Brussel-Kuurne op zondag.

De voorjaarsklassiekers van Mathieu van der Poel

Omloop het Nieuwsblad (28 februari)

Tirreno-Adriatico (9 -15 maart)

Milaan-Sanremo (21 maart)

E3 Saxo Classic (27 maart)

In Flanders Fields (29 maart)

Ronde van Vlaanderen (5 april)

Parijs-Roubaix (12 april)