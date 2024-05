Domper voor Olav Kooij en Visma | Lease a Bike: etappewinnaar moet Giro verlaten

Pech voor Olav Kooij. De sprinter van Visma | Lease a Bike won zondag nog een etappe, maar moest twee dagen later opgeven in de Giro. Hij heeft last van koorts en stapt uit de Italiaanse koers.

Kooij sprintte zondag nog op fraaie wijze naar zijn eerste etappezege in een grote ronde, maar kreeg een dag later op de rustdag koorts. Daar heeft hij dinsdag nog zoveel last van, dat hij niet kan starten. Het is de volgende uitvaller voor de Nederlandse wielerploeg, waar eerder al Robert Gesink en Christophe Laporte uitvielen.

Dit is Olav Kooij: in sprinter veranderde schaatser, die Van der Poel kan volgen en in Giro meteen een etappe pakt Olav Kooij rijdt met de Giro d'Italia zijn eerste grote ronde. De sprinter krijgt de volledige steun van zijn ploeg Visma | Lease a Bike en moet het grote doel, ritzeges, gaan realiseren. Dat lukte in etappe negen. Dit voorjaar liet hij al zien over goede benen te beschikken in de sprint, maar de 22-jarige renner kan ook zeker een heuveltje over.

Na zijn etappezege kreeg hij felicitaties van onder meer de legendarische sprinter Mark Cavendish. Ook Thijs Zonneveld, wielerjournalist bij het Algemeen Dagblad, was vol lof over de jonge Kooij. "We vergeten soms dat hij pas 22 jaar oud is. Hij heeft al zoveel gewonnen. Als je gaat vergelijken met wat hij op zijn leeftijd heeft gewonnen en wat Cavendish, Griepel of Kittel toen hebben gewonnen, dan loopt hij echt ver voor met het aantal overwinningen. Dat is toch bizar. En hij had nog niet gewonnen in een grote ronde, omdat hij simpelweg nog niet een grote ronde had gereden."

Giro d'Italia, etappe 10 | Geeft Tadej Pogacar vandaag wel de kans aan de vluchters? In de tiende etappe van de Ronde van Italië krijgen de renners een lastige bergetappe voor de kiezen. Voor de derde keer deze Giro ligt de finish bergop, wat het nodige spektakel gaat opleveren. Krijgen de vluchters de ruimte of zijn de klassementsrenners aan zet? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

Zonder Kooij gaat de Giro verder

De renners vervolgen deze etappe hun weg, nadat ze maandag een dag konden genieten van hun rust. De tweede week van de Giro begint vanuit het historische Pompeï en eindigt op een onregelmatige, maar niet enorm steile slotklim. Wel lijkt een man die goed naar boven kan fietsen de grootste kanshebber op de etappe zegen.