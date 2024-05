Olav Kooij heeft een glansrijke carrière voor zich: 'Hij is dé moderne sprinter van de toekomst'

De negende etappe van de Giro d'Italia werd een prooi voor Olav Kooij. In zijn debuut in een grote ronde is het hem gelukt om een ritzege te boeken, maar dit is eigenlijk pas het begin van zijn nog jonge loopbaan als wielrenner. Thijs Zonneveld is razend enthousiast over de Nederlandse sprinter van Team Visma | Lease a Bike.

"Wat Olav kan als sprinter is echt bijzonder", vertelt Zonneveld in de podcastaflevering van In Het Wiel. "We vergeten soms dat hij pas 22 jaar oud is. Hij heeft al zoveel gewonnen. Als je gaat vergelijken met wat hij op zijn leeftijd heeft gewonnen en wat Cavendish, Griepel of Kittel toen hebben gewonnen, dan loopt hij echt ver voor met het aantal overwinningen. Dat is toch bizar. En hij had nog niet gewonnen in een grote ronde, omdat hij simpelweg nog niet een grote ronde had gereden."

Wijziging in de plannen voor de Giro

Visma | Lease a Bike had met Kooij en Wout van Aert mooie doelen gesteld voor de Giro, maar noodgedwongen moesten deze op een andere manier worden behaald. "Hij zou met Wout van Aert als aantrekker naar deze grote ronde gaan. Dat is als sprinter natuurlijk heel interessant. Maar ja van Aert is gevallen en mist de Giro. Voor hem was het best wel aanpassen dus", herinnert Zonneveld zich.

"Hij is vroeg in de Giro op zijn smoel gegaan. In de eerste sprints kwam hij echt wel een beetje tekort, misschien ook door die valpartij. Maar daar komt hij in de Giro toch doorheen. Andere sprinters moeten in een finale als vandaag (etappe 9, red.) met veel op en af lossen, of hebben geen punch meer om zich fatsoenlijke te kunnen positioneren en te sprinten. Dat kan hij dus wel. Daar gaat hij nog zoveel plezier van hebben."

'Olav Kooij is dé moderne sprinter'

Zonneveld ziet de klasse van Kooij en voorziet een mooie toekomst voor de Nederlander. "Het is een gast van 22! Hij is zo snel, positioneert zo makkelijk, overleeft zo veel finales. Ook dit jaar hij wint overal waar hij rijdt", gaat de wielerjournalist verder.

"De finales worden alleen maar zwaarder en gaan steeds harder. Dit is de sprinter niet alleen van de toekomst, maar dit is gewoon de moderne sprinter. Dat is Olav Kooij. Ik denk dat dit het grootste talent is in de categorie tussen de 20 en 25 jaar dat we hebben in Nederland."