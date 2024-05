Giro d'Italia, etappe 10 | Geeft Tadej Pogacar vandaag wel de kans aan de vluchters?

In de tiende etappe van de Ronde van Italië krijgen de renners een lastige bergetappe voor de kiezen. Voor de derde keer deze Giro ligt de finish bergop, wat het nodige spektakel gaat opleveren. Krijgen de vluchters de ruimte of zijn de klassementsrenners aan zet? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De renners vervolgen deze etappe hun weg, nadat ze maandag een dag konden genieten van hun rust. Olav Kooij bezorgde op de rustdag zijn team een lach op het gezicht, na zijn magistrale overwinning in de negende etappe. De renner van Visma | Lease a Bike spurtte voorbij aan Jonathan Milan en boekte zo zijn eerste ritzege in een grote ronde. Een fijne opsteker voor de Nederlandse ploeg, die een lastige week doormaakte. Twee dagen na de zege was er wel slecht nieuws, want diezelfde Kooij moest vanwege koorts opgeven.

Het parcours | Pompeï > Bocca della Selva (142 km)

De tweede week van de Giro begint vanuit het historische Pompeï. In het verleden is de stad meerdere keren getroffen door natuurrampen, met onder andere een vulkaanuitbarsting. Na zestig kilometer passeren de renners Montesarchio daar begint het klimwerk. Daar wacht de Camposauro (6,1 km à 7,8%), een berg van tweede categorie, met een steilste strook van 13%.

Na de afdaling gaat de weg geleidelijk omhoog richting de slotklim. De Bocca della Selva (17,9 km à 5,6%) is onregelmatig maar kent geen echte steile stukken. Het laatste gedeelte van de slotbeklimming is wel wat lastiger met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2% over de laatste vijf kilometer. Dat maakt het een uitdagende finale waar de klimmers elkaar het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Profiel van de tiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Gaat UAE Team Emirates de koers controleren namens Tadej Pogacar? Dat is de grote vraag van deze etappe. Deze rit is voor een team als UAE relatief makkelijk te controleren, maar of zij dat ook willen doen is nog maar de vraag. De ploeg wacht waarschijnlijk nog een hoop werk deze resterende Giro. Verder is de verwachting dat de klassementsmannen op de slotklim afwachten tot de wat lastigere laatste vijf kilometer. Hierdoor krijgen de aanvallers meer ruimte om vooruit te blijven.

Bij aanvang van een grote ronde is het de laatste jaren onzeker dat Romain Bardet voor een klassement gaat of toch voor ritzeges. De Fransman stond vrij aardig in het klassement, maar koos desondanks voor de aanval afgelopen zaterdag. Hierdoor verloor de renner van dsm-firmenich PostNL nog meer tijd. Dit brengt wel als voordeel dat hij nu meer ruimte krijgt in dit soort ritten. Bovendien klimt Bardet toch vrij makkelijk deze Giro, waardoor hij een grote kanshebbers is.

Een andere renner die met Bardet de aanval inzette is Michael Storer. De Australiër maakte een sterke indruk in de vlucht van dit laatste weekend. De kopgroep kwam nooit in winnende positie, maar toch kon de renner van Tudor Pro Cycling Team knap standhouden in de groep der favorieten. Hij heeft nu een achterstand van meer dan zes minuten op Pogacar, waardoor de rozetruidrager hem misschien wat meer ruimte gunt. Is dit dan de dag van Storer?

Michael Storer voelt zich helemaal in zijn element op de beklimmingen © Getty Images

EF Education - EasyPost is zonder klassementsman naar de Giro vertrekken, waardoor het team vol inzet op ritzeges. Hierdoor kunnen de renners steeds in de aanval gaan. Iemand die je dan goed in de gaten moet houden is Georg Steinhauser. De Duitser maakte de laatste etappes een sterke indruk, en kan deze wel eens gaan tonen aan het grote publiek vandaag. Met Esteban Chaves en Jefferson Alexander Cepeda heeft de ploeg nog twee ijzers in het vuur.

Een andere renner die zonder zorgen de aanval kan kiezen is Giulio Pellizzari. De Italiaanse renner VF Group-Bardiani CSF-Faizanè ging regelmatig in de aanval tijdens de openingsweek, maar de laatste dagen heeft hij juist met voorbedachte rade tijd verloren in het algemeen klassement. Hierdoor krijg hij alle ruimte van de favorieten, wat hem een gevaarlijke klant maakt voor dit soort ritten. Wij denken dat de slechts 20-jarige in staat is om een bergetappe te winnen deze Giro.

Tot slot zijn er met Valentin Paret-Peintre en Mauri Vansevenant nog twee aanvallende renners die kunnen verrassen. Bovendien houden we nog rekening met het scenario dat de klassementsmannen de vlucht bijhalen. In dat geval kun je rozetruidrager Tadej Pogacar en de goed aankomende Daniel Felipe Martínez bovenaan je lijstje zetten.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Romain Bardet, Michael Storer

** Georg Steinhauser, Giulio Pellizzari

* Valentin Paret-Peintre, Mauri Vansevenant, Tadej Pogacar, Daniel Felipe Martínez

Algemeen klassement voor etappe 10

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 32:59:04 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +2:40 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +2:58 Ben O'Connor Decathlon - AG2R - La Mondiale Team +3:39 Cian Uijtdebroeks Team Visma - Lease a Bike +4:02 Antonio Tiberi Bahrain Victorious +4:23 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +5:15 Einer Rubio Movistar Team +5:28 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +5:30 Jan Hirt Soudal Quick Step +5:53

