Drama voor boze Robert Gesink in Giro d'Italia: wegkapitein geeft al na één dag op

Voor Robert Gesink zit de Ronde van Italië er al na één dag op. De ervaren wegkapitein van Visma-Lease A Bike kwam zaterdag ten val, haalde alsnog de finish, maar kan zondag niet opstappen voor de tweede rit.

Zaterdag ging het mis in aanloop naar de zwaarste klim van de dag. Gesink werd bij een valpartij in het peloton in zijn wiel gereden en sloeg zelf ook tegen de grond. Mopperend en scheldend op een andere renner kwam hij weer overeind, maar van harte ging dat niet. Gesink haalde de finish uiteindelijk op achterstand in de groep met de sprinters, maar onderzoek in het ziekenhuis heeft aangetoond dat verder rijden niet mogelijk is: er zit een breukje in zijn hand, meldt zijn ploeg.

Zoveelste tegenslag

De 37-jarige Gesink is bezig aan zijn laatste seizoen als wielerprof. Tijdens zijn lange loopbaan boekte hij mooie zeges, maar brak hij ook veel botten. Zo won hij onder meer een etappe in de Ronde van Spanje, de Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montreal en de Ronde van Californië. Daartegenover staan onder meer een gebroken bijbeen, een breuk in zijn rug en een breuk van zijn pols.

Voor Visma is het uitvallen van Gesink de de zoveelste tegenslag dit seizoen. Eerder kwamen Wilco Kelderman, Wout van Aert en Jonas Vingegaard al zwaar ten val. Koen Bouwman mist de Giro door ziekte, terwijl ook Dylan van Baarle dit seizoen met ziekte kampte.