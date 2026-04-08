Het waren dinsdag bizarre taferelen in de Ronde van het Baskenland. Topwielrenner Mikel Landa kwam zwaar ten val in een harde afdaling. Maar vooral de manier waarop leidt tot zeer veel ongenoegen bij zijn team Soudal Quick-Step.

Mikel Landa, die doorgaans bekend staat als sterke klimmer, zat volle bak in de achtervolging op een groepje renners achter de latere Franse ritwinnaar Paul Seixas, toen het noodlot toesloeg. In de afdaling van de laatste col, de San Miguel de Ararlar, kwam hij zwaar ten val. Vooral de manier waarop roept grote vraagtekens op in het peloton.

Aanrijding

De 36-jarige Landa stapte na enige tijd op de grond te hebben gelegen weer op, en finishte op ruim dertien minuten achter Seixas. Maar wat bleek? De Spanjaard was vol omver gekegeld door nota bene de dokterswagen. En daar is zijn Belgische ploeg Soudal Quick-Step - begrijpelijk - zeer boos over.

"De wagen van de dokter reed Landa gewoon onderuit in een smalle en snelle afdaling", liet zijn ploegbaas Jurgen Foré optekenen aan Het Nieuwsblad. "En we hebben geen enkele excuses ontvangen. Hij zat op 10 seconden van de groep ervoor... Waarom moet een dokter dan renners gaan inhalen? Het is soms hemeltergend! We doen alles voor de veiligheid en dan krijg je zulke zaken. Als ploeg sta je dan nergens, maar vang je wel de klappen. Mikel is naar het ziekenhuis, hopelijk heeft hij geen breuken."

Consequenties

Het opmerkelijke incident heeft gevolgen voor zowel Landa zelf als de bestuurder van de medische wagen. De Spaanse Santiago Blanco is namelijk per direct uit koers gehaald door de organisatie. Bovendien kreeg hij een boete van 500 Zwitserse Frank en een aantekening.

Voor de onfortuinlijke Landa, die in zijn lange carrière al veelvuldig tegen het asfalt is geklapt, heeft de aanrijding nog zwaardere gevolgen. De kopman van Soudal Quick-Step, een geboren Bask, heeft weliswaar geen breuken of ander ernstig letsel opgelopen door zijn val in de tweede rit, maar voor een beter herstel van zijn lichaam heeft de Belgische ploeg besloten Landa rust voor te schrijven. Daarom heeft hij zijn thuisronde verlaten. Een hard gelag voor de Baskische veteraan die in zijn regio graag het beste van zichzelf had laten zien.