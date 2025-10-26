Twee Nederlanders staan op de drempel van iets unieks. Zowel Harrie Lavreysen als Hetty van de Wouw kan het WK baanwielrennen in Chili afsluiten met vier gouden medailles. De Brabantse topsprinters blijven domineren op het hoogste niveau en lijken opnieuw niet te stoppen.

Lavreysen plaatste zich zondag overtuigend voor de finale van het sprinttoernooi. De viervoudig wereldkampioen op dit onderdeel rekende in de halve finales af met Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. In twee beheerste heats liet hij geen moment twijfel bestaan over zijn vorm.

In de finale wacht de Brit Matthew Richardson, dezelfde tegenstander die hij vorig jaar ook in de WK-finale en eerder op de Olympische Spelen van Parijs versloeg. De eerste heat van de finale staat gepland om 17.44 uur Nederlandse tijd. Voor Lavreysen lonkt een nieuw hoofdstuk in zijn imposante erelijst: zijn zevende wereldtitel op rij in de sprint én zijn vierde goud van dit WK.

Van de Wouw jaagt op vierde wereldtitel

Bij de vrouwen is Van de Wouw op haar beurt bezig aan een even indrukwekkende reeks. De 27-jarige won haar heat op de keirin en plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Steffie van der Peet bereikte die ronde via de herkansingen, maar voor Kim Kalee viel het doek.

Van de Wouw jaagt, net als Lavreysen, op haar vierde wereldtitel van de week. Ze was al de sterkste op de teamsprint (met Kalee en Van der Peet), de sprint en de kilometer tijdrit. De kwartfinales van de keirin beginnen om 17.30 uur, en ook daar is de kans groot dat het Wilhelmus weer door het Chileense velodroom galmt.

Tot het uiterste voor goud nummer vier

Na haar gouden hattrick op de kilometertijdrit kon Van de Wouw nauwelijks nog op haar benen staan. "Alles doet pijn", zei ze uitgeput bij de NOS, terwijl ze bijkwam van haar recordrace. "M’n benen, zelfs een beetje hoofdpijn. Maar het was het allemaal waard. Ik weet zelf niet hoe ik gereden heb, maar dat het een halve seconde harder was dan eerder, dat is gewoon heel goed." Ondanks de vermoeidheid denkt ze dat er nóg een gouden race in haar benen zit. "Keirin is keirin, die kun je ook winnen als je niet de beste bent.

Ook Lavreysen voelt dat de grens van het mogelijke dichtbij komt. De Brabander kan, net als Van de Wouw, een niet eerder vertoonde prestatie leveren door op vier onderdelen wereldkampioen te worden. Het zou zijn twintigste wereldtitel betekenen, een cijfer dat zijn ongeëvenaarde status in de baansport alleen maar onderstreept.