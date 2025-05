Puck Pieterse verrast bij terugkeer op de mountainbike: 'Weer even wat anders'

Puck Pieterse heeft haar eerste wedstrijd op de mountainbike van dit seizoen gewonnen. Ze was ijzersterk in de shortrace op zaterdag en zal zondag ook favoriet zijn in de hoofdrace, waar ze de regenboogtrui draagt.

De regerend wereldkampioene won de shortrace van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto door in de sprint de Britse Evie Richards en de Zwitserse Linda Indergand te verslaan.

Roxanne Bertels (vriendin Mathieu van der Poel) deelt nieuw uiterlijk: 'Klaar voor de makeover' Roxanne Bertels heeft een transformatie ondergaan. De vriendin van topwielrenner Mathieu van der Poel heeft afscheid genomen van haar lange blonde lokken. Ze deelt het resultaat op Instgram.

Pieterse sloeg de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Brazilië over omdat ze zich in die periode nog richtte op haar wegprogramma. Mede daarom stond ze niet op de eerste startrij, maar in de tweede ronde meldde de Amersfoortse zich al voorin.

In de slotronde bleef een aantal rensters vooraan over, onder wie Richards, als wereldkampioene shortrace gehuld in de regenboogtrui. Na het klimmetje richting finishstraat zette Pieterse de sprint in. Niemand slaagde erin haar te passeren.

'Extra druk'

Zondag volgt de hoofdrace waarin Pieterse als wereldkampioene mountainbike wel de regenboogtrui zal dragen. "Die trui geeft misschien wat extra druk, maar ik wil gewoon genieten", vertelde ze in het flashinterview kort na de finish. "Mijn start was niet zo goed. Het kostte me even om voorin te komen, maar daarna ben ik niet meer uit de top 3 geweest."

Vergelijking tussen wielertalent (22) en Mathieu van der Poel: 'Dat ziet Nederland graag' Mathieu van der Poel (30) maakte dit voorjaar indruk met meerdere zeges bij monumenten. Woensdag trok landgenote Puck Pieterse aan het langste eind bij de Waalse Pijl. Na afloop vergeleek haar ploegleider de wielrenster met MvdP.

Pieterse reed een compleet voorjaar op de weg waarin ze de Waalse Pijl won en geen enkele keer buiten de top 10 eindigde. "Dit is weer even wat anders, maar ik kan in het mountainbiken wel mijn koersinzicht gebruiken door bijvoorbeeld waar nodig in het wiel te blijven zitten."

Mathieu van der Poel

Bij de mannen komt Mathieu van der Poel in actie in Nove Mesto. Ook voor hem is het de eerste race op de mountainbike dit seizoen.

Mathieu van der Poel gaat nieuwe uitdaging aan: 'Terug in het bos' Mathieu van der Poel gaat komend weekend een bijzondere uitdaging aan. Hij stapt weer eens op de mountainbike voor de Wereldbeker van Nové Město. Het is zijn eerste mountainbikewedstrijd in ruim een jaar tijd.

Het is de vraag of hij dan kan meedoen voor de overwinning. Het zal een moeilijke uitdaging worden voor Van der Poel. Hij won namelijk nog nooit de eerste Wereldbeker cross country van het seizoen waaraan hij meedeed.