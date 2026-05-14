De Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike weet nu al dat het gehavend naar de Tour de France afreist komende zomer. Christophe Laporte heeft namelijk een spierscheuring opgelopen en moet een streep zetten door het hoofdgerecht van het wielerseizoen. De Fransman moet vervangen worden in de Tourselectie van de geelzwarte brigade.

De Fransman liep de blessure op bij een val tijdens een training. "Dit is uiteraard een enorme teleurstelling", laat Laporte weten. "Ik had een sterk voorjaar gereden en was klaar om te beginnen aan de voorbereiding op de Tour de France. Natuurlijk keek ik erg uit naar de komende wedstrijden, en vooral naar de Tour. Op dit moment ligt de focus volledig op mijn herstel, zodat ik zo snel mogelijk kan terugkeren."

Vorig jaar ook al Tour gemist

De 33-jarige Laporte werd dit voorjaar onder meer derde in In Flanders Fields en vijfde in Parijs-Roubaix. In 2022 won hij een etappe in de Tour. De Fransman miste vorig jaar de Ronde van Frankrijk ook al, toen omdat hij ziek was. Visma heeft als een van de weinige ploegen al de volledige rennerslijst bekendgemaakt voor de Tour. Alles draait om kopman Jonas Vingegaard, die Tadej Pogacar van een volgende gele trui af moet zien te houden.

Tourselectie Visma

De Deen, die zelf in 2022 en 2023 de Tour de France won, krijgt gezelschap van Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Victor Campenaerts, Bruno Armirail en Edoardo Affini. Voor Laporte moet dus nog een vervanger aangewezen worden. De Fransman zou plaats kunnen maken voor bijvoorbeeld Wilco Kelderman, maar hij viel in de Giro d'Italia en viel dus uit koers. Ook de Brit Ben Tulett is in beeld bij Visma.

Vorig jaar verving de Italiaan Affini al de zieke Laporte, maar nu is hij al aangewezen om de gestopte Adam Yates te vervangen. De 33-jarige Laporte won in zijn carrière een keer Gent-Wevelgem en een Touretappe, ook pakte hij het zilver tijdens het WK van 2022.

