In deze editie van de Giro d'Italia is Jonas Vingegaard de torenhoge favoriet. Bij een eindzege in de Ronde van Italië completeert hij daarmee alle drie de grote ronden en doet hij dat zelfs eerder dan zijn eeuwige rivaal Tadej Pogacar. Maar wie goed oplet, ziet nog iets anders aan de Deen: hij rijdt rond met een roodgelakte nagel, en daar zit een bijzondere reden achter.

De rode nagellak is een bewust gekozen symbool. Vingegaard en zijn ploeggenoten van Visma-Lease a Bike steunen de Deense organisatie Børns Vilkår, die strijdt tegen geweld tegen kinderen. "Eén op de zes kinderen wordt mentaal of fysiek misbruikt", zegt Vingegaard. "Daar willen we tegen vechten, want elk kind moet in goede omstandigheden kunnen opgroeien."

'Stop het geweld tegen kinderen'

De campagne draagt de naam 'Stop het geweld tegen kinderen' en richt zich op zowel fysiek als psychisch geweld. Børns Vilkår heeft een speciale hotline opgericht, een soort Kindertelefoon, waar kinderen dagelijks naartoe bellen. "We moeten ons er bewust van zijn dat te veel kinderen worden blootgesteld aan geweld", aldus de organisatie.

Vingegaard roept iedereen op om mee te doen. "Als mensen dit goede doel willen steunen, roep ik ze op om een nagel rood te lakken", zegt de Deen. Zijn zeven ploeggenoten bij Visma-Lease a Bike hebben zijn voorbeeld al gevolgd. Of Vingegaard de gehele Giro rondrijdt met een rode nagel is niet bekend.

Bijzonder detail op stuur

Daarnaast valt nog iets anders op aan Vingegaard. Op zijn stuur prijkt een sticker met een foto van zijn vrouw Trine Marie Hansen en hun twee kinderen, zodat zijn gezin altijd bij hem is tijdens de koers. Hansen is geen onbekende in de wielerwereld. De vrouw van Vingegaard haalde vorig jaar de voorpagina's toen ze in een explosief interview voor de Tour de France de teamtactiek van Visma-Lease a Bike openlijk bekritiseerde.

Ze stelde dat Vingegaard zich beter oplaadt thuis in Denemarken dan op hoogtestages. Visma reageerde furieus, maar uiteindelijk kreeg Hansen haar gelijk. Vingegaard koos na de Tour voor tijd met zijn gezin in plaats van een hoogtestage.

i Op het stuur van Jonas Vingegaard pronken zijn vrouw en twee kinderen. ©Getty Images

Giro én Tour

Voor Vingegaard is de Giro een bijzondere missie. De tweevoudig Tourwinnaar miste vorig jaar een groot deel van het seizoen na een zware valpartij in de Vuelta a España, waarbij hij meerdere ribben brak en een longkneuzing opliep. Na zijn rentree moest hij tweemaal Pogacar voor zich dulden in de Tour de France.

Dit jaar wil hij het tij keren en begint hij met de Giro, waar hij met een eindzege de trilogie van de grote ronden kan voltooien. Na de Ronde van Italië staat ook de Tour de France op het programma, waar zijn eeuwige duel met Pogacar ongetwijfeld weer de boventoon zal voeren.

