Parijs-Roubaix is onder meer wereldberoemd vanwege een iconische kasseienstrook. Het 'Bos van Wallers' wordt door elke renner gevreesd en door elke liefhebber omarmd. Toch verdwijnt stukje bij beetje een deel van de kasseienstrook en zit de organisatie van de koers komend weekend met de handen in het haar.

Wat gebeurt er op de kasseienstrook? Dieven stelen de typerende stenen uit de weg, daarmee gapende gaten achterlatend. De Telegraaf nam een kijkje en zag de parkoersdirecteur Thierry Gouvenou balen van het steeds vaker voorkomende probleem. "Het zijn mythische stroken en mensen stelen daar keien om als souvenir mee te nemen. Ze realiseren zich alleen niet dat ze daarmee grote en diepe gaten op het pad veroorzaken."

'Dit kan levensgevaarlijk zijn'

Ook voor 12 april, bij de 2026-editie, verwacht Gouvenou weer problemen. "Het is onbegrijpelijk dat ze niet nadenken over welke gevolgen dat kan hebben voor de race. Dat zorgt geheid voor valpartijen in de vrouwen- en mannenkoers zondag. Wat die mensen doen, kan levensgevaarlijk zijn. Stel je eens voor wat er gebeurt als ze in zo’n gat rijden… Ze rijden met snelheden van 50 kilometer per uur over deze strook.”

De Hel van het Noorden

Alsof 'De Hel van het Noorden' voor toprenners als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout Van Aert al niet moeilijk genoeg is, moeten ze op de moeilijkste stukken van het parkoers ook nog eens extra opletten en hun stuurmanskunsten tonen om de ontstane gaten te ontwijken. De organisatie heeft uit voorzorg een grote voorraad reservekasseien om de gaten op te vullen.

'Dat zou toch diep triest zijn?'

"We herhalen in de aanloop onze checks geregeld. Aan het einde van de week lopen we alles nog een keer na. Los van dat diepe gaten heel gevaarlijk zijn, kan het tevens grote invloed hebben op het koersverloop. We kijken natuurlijk met z’n allen uit naar een prachtig gevecht tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Het zou toch diep triest zijn wanneer één van deze tenoren ten val komt, omdat iemand een kei uit Parijs-Roubaix mooi vindt staan op zijn schoorsteenmantel.”