Tadej Pogacar vertrok, net als vorig jaar, solo op de derde passage van de Oude Kwaremont en schreef zondag opnieuw de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. Hij liet op die beklimming Mathieu van der Poel achter zich. Als de Nederlander de Sloveen de komende jaren wil verslaan, zal zijn aanpak drastisch moeten veranderen. Dat stelt wielerkenner Thijs Zonneveld.

Volgens Zonneveld is de manier waarop Pogacar koerst precies wat hem zo gevaarlijk maakt. "Hij rijdt altijd mee en dwingt anderen om dat ook te doen. Alsof hij zegt: als jij nu niet meedoet, ben je een sukkel. Hij drukt precies op de juiste knop, waardoor de concurrentie vermoeid raakt en hij later in de koers op zijn terrein kan toeslaan", zo vertelt hij in de podcast In De Waaier.

Tegelijkertijd ligt het probleem volgens de analist juist bij Van der Poel zelf, die in de aanloop naar de finale vaak al te veel energie verspilt. "Alles draait om de laatste keer Oude Kwaremont. In de afgelopen edities werd Van der Poel daar gelost, omdat hij eerder al te veel had gegeven. En toch gebeurde het dit jaar weer."

Cruciale fout

In de Ronde van Vlaanderen reed op zo’n 100 kilometer van de finish een groep met alle favorieten weg op de Molenberg. Van der Poel zat daar zonder ploeggenoten en koos ervoor om zelf mee te draaien op kop. Volgens Zonneveld was dat een cruciale fout. "Van der Poel reed mee op kop, terwijl dat helemaal niet nodig was. Hij had nog Silvan Dillier vooruit zitten en kon gewoon zeggen: ik doe niets."

Volgens de analist had het koersverloop er vervolgens heel anders uit kunnen zien. "Het was interessant geweest als de favorieten tegen UAE hadden gezegd: jullie willen de koers domineren, laat het maar zien."

Profiteren van Evenepoel

Ook later in de koers liet Van der Poel volgens Zonneveld een kans liggen. Na de Koppenberg kwam Evenepoel nog dicht bij Van der Poel en Pogacar, die toen inmiddels met z’n tweeën op kop lagen, maar de Nederlander werkte niet toe naar een hereniging. "Als hij Evenepoel laat terugkomen, heeft hij een bondgenoot. Stel dat Pogacar dan alsnog wegrijdt, dan kun je met z’n tweeën samenwerken. Nu reed Van der Poel eigenlijk zijn eigen vangnet kapot."

Gezichtsverlies

Toch begrijpt Zonneveld ook waarom zo’n defensieve aanpak voor Van der Poel lastig is. "Stel dat Van der Poel 30 kilometer in het wiel van Pogacar gaat zitten en dat Pogacar hem er dan alsnog afrijdt, dan lijdt hij echt gezichtsverlies. Terwijl, als hij meedraait op kop en er een echte strijd van maakt, je kunt zeggen: de sterkste heeft gewonnen en dat levert respect op."

Ook gaat volgens Zonneveld een defensieve koerswijze recht in tegen de aard van de Nederlander in. "Van der Poel heeft een enorme liefde voor de koers en wil altijd meedoen. Juist die mentaliteit heeft hem zo groot gemaakt: door op de meest onvoorspelbare momenten de meest krankzinnige dingen te doen. Alleen tegen Pogacar is dat niet per se de slimste tactiek."

Advies voor Van der Poel

Toch is het advies van Zonneveld richting de Nederlander hard, maar duidelijk. "Als je van Pogacar de Ronde van Vlaanderen wil winnen, moet je defensief koersen en meer een klootzak zijn."

Dat advies werkt hij ook direct verder uit. "Ik zou hem aanraden: begin een keer fris aan de Oude Kwaremont en profiteer tot die tijd optimaal van Pogacar. Dat is wielrennen en ook de enige manier waarop hij de komende jaren kans maakt in Vlaanderen."