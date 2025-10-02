Op de EK wielrennen stond er donderdagmiddag een bijzonder onderdeel op het programma: de gemengde tijdrit. Drie mannen en drie vrouwen per land streden om de gouden medaille in Etoile-Sur-Rhone en thuisland Frankrijk kwam nipt als winnaar uit de bus. Met dank aan de vrouwen.

Frankrijk heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen in eigen land de gemengde ploegentijdrit gewonnen. Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous en Marion Borras hielden samen de titelverdedigers uit Italië achter zich. Het verschil na 40 kilometer bedroeg zes seconden. Halverwege lagen de Italiaanse mannen nog voorop. Zwitserland, met wereld- en Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser, eindigde als derde.

Geen Nederland

Bij het onderdeel - officieel de mixed team relay - werken eerst drie mannen een parcours over in dit geval 20 kilometer af. Daarna volgen de vrouwen, die van start gaan als de tweede man is gefinisht. De binnenkomst van de tweede vrouw is bepalend. Nederland, dat de eerste editie won in 2019, deed dit jaar niet mee.

'De vrouwen hebben ons gered'

De Italianen hielden halverwege de Fransen 23 seconden achter zich. Bij het eerste meetpunt van de vrouwen hadden Kerbaol, Labous en Borras daar al een kleine 10 seconden van afgehaald. Bij het laatste meetpunt, net voor de laatste klim van anderhalve kilometer, was de voorsprong van de Italiaanse vrouwen minder dan drie tienden van een seconde. "De vrouwen hebben ons gered", vertelde Cavagna in het flashinterview. "Heel speciaal om de titel weer te veroveren."

'Het was heel close'

Frankrijk was twee jaar geleden bij de EK in Drenthe ook de beste in de tijdrit. Labous was er, net als Cavagna, toen ook bij. "Het was heel close vandaag", vertelde ze. "De mannen hebben goed werk geleverd en wij hebben daarna alles gegeven." Frankrijk miste een week geleden net de wereldtitel. Australië was in Rwanda vijf seconden sneller.

Klap voor Franse ploeg

Voor de aanstaande wegrit moest de Franse ploeg een flink bittere pil slikken. Kopvrouw Pauline Ferrand-Prevot moest zich afmelden met erge maag- en darmklachten. Zij is de kersverse verloofde van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle, die wél de wegrit bij de mannen rijdt.