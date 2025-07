De Vlaamse wielerlegende Sven Nys kijkt de komende weken met extra spanning naar de Tour de France. Zijn zoon Thibau maakt zijn debuut in de grootste wielerronde van de wereld. De Tour-voorbereiding van Nys Jr. was niet best.

De 22-jarige Thibau Nys is begonnen aan zijn eerste Tour de France als professioneel wielrenner. Hij fiets in het shirt van Lidl-Trek en mag tijdens de grote ronde ook voor eigen kansen gaan. Zijn voorbereiding was absoluut niet top, vertelt zijn vader bij Sporza.

"Hij kwam terug van hoogtestage met een tweede plaats in Gippingen. Maar de eindconclusie van de ploeg was na de Baloise Belgium Tour waar hij ziek werd."

Angst voor koorts

Ziek worden nét voor de Tour de France is misschien wel de grootste angst van een wielrenner. Het liep net goed af. " Eén dag langer ziek had misschien toch een ander effect gehad op die beslissing. Er was één dag koorts bij en dat mag zeker geen twee dagen duren, anders zorgt dat voor een langer herstel."

De 49-jarige Nys senior is analist voor de Belgische televisie en keek nerveus toe toe hij zijn zoon achter het peloton zag hangen in de eerste etappe. Hij leek bij een valpartij betrokken te zijn en moest zich terugvechten richting het peloton. Hij blijft alle vertrouwen hebben in zijn zoon: " In het verleden is al een paar keer gebleken dat als hij echt op zijn best is dat hij dan kan wedijveren met de besten van de wereld."

Veldrijden

Nys zal wellicht met enige jaloezie toekijken naar zijn zoon. De 2-voudig wereldkampioen in het veldrijden focuste zijn wielercarrière vooral in het veldrijden en op de mountainbike. Thibau is een stuk succesvoller op de weg: hij won al etappes in de Ronde van Polen, Ronde van Zwitserland en Ronde van Hongarije.

