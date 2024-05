Giro d'Italia, etappe 20 | Tadej Pogacar domineert weer, organisatie waarschuwt fans: 'Gooi geen fakkels'

Veelvraat Tadej Pogacar heeft zaterdag de twintigste en voorlaatste etappe van de Giro d'Italia 2024 naar zijn hand gezet. De klassementsleider rondde een solo van 35 kilometer af met zijn zesde ritzege van deze Giro. Weer een dominante dag voor de Sloveen, die toch ook wel irritaties had: het publiek misdroeg zich een beetje.

Met nog 35 kilometer te gaan besloot de Sloveen een solo te ondernemen. Terwijl hij de Monte Grappa besteeg, wilden talloze fans wel heel dichtbij het fenomeen komen. Sommigen raakten hem aan en stonden hinderlijk in de weg, waar Pogi zich kwaad over maakte. En terecht: een ongelukje zit in een klein hoekje. Daarom trok hij af en toe een boze blik en maakte hij afwerende gebaren.

Tekst gaat door na de uitslag

Giro op X: niet doen!

Op het moment dat Pogacar zijn aanval plaatste, was er nog één renner vooruit: Giulio Pellizzari. De Italiaan werd opgeslokt door Pogacar en kon niet aanhaken, al moedigde de man in het roze hem wel aan om dat te doen. Ondertussen postte de Giro op X dit: "Iedereen op Monte Grappa en aan de kant van de weg: raak de wielrenners niet aan! Gooi geen fakkels naar ze. We dachten dat het logisch is om dat niet te doen. Maar we moeten het toch opnieuw mededelen."

Tekst gaat door na de tweet

❌ To everyone on Monte Grappa, and on any side of the road.



Don't touch the riders. Don't throw flares at riders.



We thought it was common sense, but it seems that we need to say it again. #GirodItalia — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2024

Thymen Arensman

En hoe ging het vandaag met Thymen Arensman? Hij begon als nummer zes van het klassement en de renner van Ineos had nog kans op plek vijf. Ben O'Connor, Arensman en Antonio Tiberi zouden die strijd in de voorlaatste rit moeten uitvechten, gezien er in de slotetappe in regel weinig meer gebeurt. Maar Arensman had een mindere dag en raakte achterop. Door zich tegen het einde weer enigszins te herstellen hield hij in elk geval plek zes vast. Tiberi wint de witte trui (beste jongere).

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei wordt in de Giro d'Italia gestreden om de roze trui. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

Giro en Tour

Pogacar won in 2022 en 2021 de Tour de France, waarna hij tweemaal op rij tweede werd in Frankrijk. Zijn grote doel in 2024 is de Giro én de Tour winnen. Deel één van die missie is gelukt, mits hij zondag geen enorme pech heeft. Dit was zijn eerste deelname aan de Giro.