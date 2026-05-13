De vijfde etappe van de Giro d'Italia was een zware voor de renners. Het weer zat allesbehalve mee en dat was te zien aan de verkleumde mannen op de fiets. Tom Dumoulin denkt dat de rit van woensdag weleens flinke gevolgen kan hebben de volgende dagen.

Vanaf de start was het al raak: het regende pijpenstelen in Italië en de renners moesten dat vanaf de start al ondergaan. Gelukkig waren er weinig valpartijen door de gladheid op de weg, maar de regen zorgde wel voor andere negatieve effecten. Zo kreeg klassementsrenner Felix Gall zijn jasje niet aan vanwege zijn koude handen. Dit soort beelden van verkleumde renners was vaker zichtbaar tijdens de vijfde etappe van de Italiaanse rittenkoers.

El tembleque de todo un quinto del Tour de Francia 🥶



Felix Gall necesitó ayuda de dos de los miembros de staff de Decathlon CMA CGM para cambiarse ante el aguacero de este miércoles. ¡Y le dejaron sin abrochar! 🤦🏼#Giroditalia pic.twitter.com/mUKy5cQrI1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 13, 2026

'Ze waren aan het beven'

Dumoulin, in 2017 winnaar van de Giro, stond als analist van Eurosport bij de finish van de vijfde rit. Hij zag iets wat hij zelf niet vaak meegemaakt heeft. “Renners kwamen over de finish helemaal verkleumd en waren aan het beven. Zo erg heb ik het eigenlijk nog maar zelden gezien, zelf ben ik tijdens mijn loopbaan niet vaak zo over de finish gekomen. Dit is voor de renners geen pretje geweest, ik heb met hen te doen. Maar voor de toeschouwers was het spektakel.”

In de slotfase van de koers gingen de koplopers allebei een keer onderuit. Niek gek, vindt Dumoulin. “Je handen verkleumen, waardoor je minder controle hebt over je snelheid en stuurvaardigheden. Dat speelt natuurlijk mee bij valpartijen. Maar de wegen waren ook gewoon ontzettend glad. Het was ellendig, koud en nat vandaag.”

De oud-renner denkt ook dat de extreme regen van woensdag gevolgen gaat hebben voor de komende etappes in de Giro. “Donderdag moeten ze herstellen, maar dan wordt het weer slecht weer. Dat gaat wat met de renners doen de komende dagen. Dat kan op de benen gaan slaan op de Blockhaus (de berg in rit zeven, red.).”

