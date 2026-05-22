Wielrenner Victor Campenaerts heeft tekst en uitleg gegeven over zijn bijzondere plasroutine tijdens koersen, waar zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard geen fan van is.

Campenaerts van Visma-Lease a Bike heeft openheid van zaken gegeven over de spraakmakende kwestie van het plassen in een bidon tijdens koersen. In een video van zijn ploeg op Instagram legt de voormalig werelduurrecordhouder uit dat hij hiermee wilde voorkomen dat hij in het openbaar zou urineren, wat in veel landen illegaal is en respectloos naar toeschouwers.

'Het zal niet meer gebeuren'

"Op veler verzoek leg ik de bidon-plas-story uit", begon Campenaerts. "In de meeste landen is het bij wet verboden om in het openbaar te plassen. Bovendien staan er veel mensen langs de weg. Mijn oplossing was om in een bidon te plassen, zodat ik het niet in iemands tuin of over mensen hoefde te doen. Daarna gaf ik de bidon terug aan de volgwagen. Mijn intenties waren dus alleen maar goed", rechtvaardigde de Belg zijn actie.

Campenaerts, die momenteel actief is in de Giro, betreurde het gebrek aan speciale zones of toiletten langs het parcours, zoals wel het geval is bij triatlons. Dit maakt de situatie lastig in koersen die wel zeven uur kunnen duren. De Belg verzekerde echter dat hij het gebaar niet meer zal herhalen, nu de UCI de praktijk expliciet heeft verboden.

"Nu heeft de UCI het plassen in een bidon verboden, dus je zult me dit nooit meer zien doen", stelde hij, met een vleugje ironie. "De beschuldigingen dat ik de ‘uitvinder’ hiervan ben, kloppen misschien. Maar nu is het verboden, dus het zal niet meer gebeuren."

Vingegaard geen fan

In dezelfde video reageerden ook zijn ploeggenoten Vingegaard en Sepp Kuss op de kwestie. De Deense topwielrenner gaf toe het zelf nooit gedaan te hebben, maar vond het 'beter dan recht voor het publiek plassen'.

