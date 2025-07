Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard beginnen echt een hekel aan elkaar te krijgen. Dat schetsen Jip van den Bos en Thijs Zonneveld in de podcast In de Waaier. De analisten halen twee voorbeelden aan waarbij het duidelijk is dat de twee elkaar niet kunnen luchten of zien.

Van den Bos en Zonneveld vinden het onbegrijpelijk dat Vingegaard en Pogacar elkaar bijvoorbeeld op elke berg uitdagen voor de bolletjestruipunten. "Waarom doen ze dat? Wat is dat? Ze doen dat al de hele Tour eigenlijk al. Als ze op kop rijden, gaan ze sprinten voor de bergpunten. Dat is gewoon puur sarren. Vingegaard die niet wil dat Pogacar de bollentrui nog wint en andersom. "

"Ze zijn niet bereid om er een grote inspanning voor te doen, maar ze willen ook niet dat de ander hem wint. Het is kinderachtig, echt heel kinderachtig. Hierin zie je wel echt de haat en nijd die er naar elkaar is. Ze worden echt helemaal gek van elkaar", zo luidt de conclusie van de twee analisten Van den Bos en Zonneveld.

Brake-incident

Zonneveld haalt ook een opmerking van Pogacar aan over een mogelijk incident met de volgwagen van Visma. "Ook dat Pogacar voor de rit vertelde dat Visma hem probeerde te break checken. Als je hebt geplast en je wilt terug in het peloton komen, dan spring je van ploegwagen naar ploegwagen. Toen zat Pogacar achter de auto van Visma en voor die wagen was genoeg ruimte om door te rijden, maar de auto remde opeens. Wat Pogacar dus zegt, is dat ze eigenlijk probeerden om hem te laten vallen. Remmen op een moment dat je niet hoeft te remmen."

Van den Bos denkt niet dat Visma dit echt bewust deed. "Ze maken elkaar echt helemaal gek. Ze zitten totaal in elkaars irritatiezone, dan ga je misschien ook dingen zien die er niet zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er één ploegleider is die een andere renner in gevaar wil brengen. Ik kan het me absoluut niet voorstellen, hoe erg je ook concurrenten van elkaar bent. Het ergste wat een ploegleider kan overkomen, is in een caravaan rijden en een renner aanrijden. Als het echt gebeurd, dan zou je iemand gelijk na een rit op zijn bek slaan toch."

"He brake checked me"



Tadej Pogačar reveals he crashed into the Visma | Lease a Bike car this morning 💛🇸🇮#TDF2025 pic.twitter.com/06XbCCuyhn — ITV Cycling (@itvcycling) July 24, 2025

