Thymen Arensman heeft op schitterende wijze zijn tweede etappe in de Tour de France gewonnen. De Nederlander won op La Plagne, een bekende klim voor oud-renner Michael Boogerd. Arensman bleeft Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard nipt voor.

Een aantal renners zal opgelucht adem hebben gehaald toen de Tourorganisatie donderdagavond besloot de rit van vrijdag in te korten. De reden: een uitbraak van veeziekte nabij de Col des Saisies, die vroeg in de etappe gepland stond.

Roglic valt aan, slechte dag Visma

In plaats van 129 kilometer stond er nu zo’n 95 kilometer op het programma. Het begin was nog rustig, na de eerste tussensprint (gewonnen door groenetruidrager Jonathan Milan) barstte het los. Primoz Roglic, de nummer 5 van het algemeen klassement, deed net als donderdag een gooi naar het podium. Hij kreeg in zijn kielzog ‘valsspeler’ Lenny Martinez mee.

Op de eerste serieuze beklimming van de dag stond de deur wagenwijd open in de groep met favorieten. De inspanningen van Visma | Lease a Bike in de etappe van donderdag waren voelbaar bij de ploeg, want een voor een druppelden ze er af. Alleen Victor Campenaerts en Simon Yates konden hun kopman helpen.

Franse wielerhoop komt goed weg

Ook Kévin Vauquelin had het zwaar. Hij zag zijn zevende plek in het algemeen klassement in gevaar komen en zette met twee teamgenoten de achtervolging in. Dat liep bijna verkeerd af, door een opmerkelijke actie van een koerswagen:

Arensman wint op La Plagne

Uiteindelijk hield UAE de touwtjes strak in handen op weg naar La Plagne, de berg waar de Nederlander Michael Boogerd in 2002 voor het laatst won. Arensman deed een ultieme poging om zijn landgenoot op te volgen, met een forse demarrage op de slotklim.

Pogacar met Vingegaard in zijn wiel dichtte het gat, maar Arensman bleef het proberen. Op 12 kilometer van de streep kwam hij definitief los, omdat Vingegaard weigerde te rijden. Toch was de voorsprong van de Nederlander nooit echt groot. Hij ging de laatste kilometer in met 15 seconden voorsprong. Dat bleek uiteindelijk net genoeg, hij bleef Vingegaard en Pogacar zo'n 50 meter voor.

🚴🇫🇷 | FANTASTISCH!! Thymen Arensman redt het net en wint op La Plagne. Hij pakt zijn tweede etappezege! ⛰️⛰️ #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/t9j0XkmWBS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 25, 2025

Opvolger van Boogerd

De rit eindigde op La Plagne, de berg waar de Nederlander Michael Boogerd in 2002 de laatste winnaar werd. Het was pas de vijfde aankomst op het skioord. Arensman voegt zich in een mooi rijtje met dus Boogerd en Laurent Fignon (twee keer).

Pogacar zeker van het geel

Vrijdag stond de laatste bergetappe van de Tour de France op het programma. Dat betekent dat Tadej Pogacar zijn eindzege binnen heeft als hij op de fiets blijft zitten.

