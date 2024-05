Julian Alaphilippe voltooit trilogie na prachtige overwinning in Giro: 'Ik had dit niet gepland'

Julian Alaphilippe heeft zijn ritzege in de Ronde van Italië te pakken. De Fransman ging in de twaalfde etappe vroeg in de aanval, en hield op knappe wijze de concurrentie achter zich. Na bijna een jaar wint Alaphilippe weer, waarmee hij als kers op de taart ook nog zijn trilogie in de grote rondes voltooit.

“Nee, ik had dit niet gepland”, begint Alaphilippe over de beslissende aanval met Mirco Maestri op 126 kilometer van de finish. “Ik had verwacht dat er een grotere groep zou wegrijden. Ik denk dat ik mijn teamgenoten moet bedanken. Zij hebben de eerste zestig kilometer de koers heel goed gecontroleerd. Daarna was ik erg gefocust om aan kop van de wedstrijd te zitten.”

'Droom om hier te winnen'

In de kopgroep zag Alaphilippe een goed moment om te demarreren. “We gingen eerst met een grote groep en daarna ging ik samen met Mirco. Ik zei ‘we gaan, we gaan'. Hij had het vandaag ook verdiend om te winnen. Hij was erg sterk, we werkten goed samen”, vertelde de Fransman.

Op de slotklim moest Alaphilippe zijn medevluchter lossen om zich vervolgens helemaal leeg te rijden richting de finish. “Ja, ik geloofde er wel in”, aldus de etappewinnaar over zijn kansen. “Maar tot de laatste kilometer moest ik blijven pushen. Ik hoorde dat Narváez dicht achter mij zat. Het was een droom van mij om hier een rit te winnen en het is geweldig dat die nu uit is gekomen.”

🗣️ "It's a dream come true to win on the #GirodItalia, thank you to my team and my family for their support" - 🇫🇷 @alafpolak1



🔈 The first words of an emotional stage winner ⤵️ pic.twitter.com/z5Y4gbb5Hj — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2024