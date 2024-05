Julian Alaphilippe pakt magistrale zege in heuvelrit na bizarre solo in de Giro d'Italia

Julian Alaphilippe heeft de twaalfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het peloton gaf een grote groep aanvallers de ruimte om voor de ritzege te rijden. Alaphilippe demarreerde op de eerste klim van de dag, en bleef de concurrentie voor. Zijn medevluchter liet hij in de finale achter, waardoor hij solo over de streep kwam in Martinisicuro en zijn trilogie voltooide.

Het is niet de Giro geworden van Fabio Jakobsen. In de elfde etappe mengde de sprinter zich voor het eerst in de sprint, maar in de laatste kilometer ging het mis. Een andere renner kwam in de verdrukking, waardoor hij ten val kwam. Als gevolg daarvan schepte hij ook Jakobsen mee die hard op het asfalt knalde. Donderdagochtend werd duidelijk dat de renner van dsm-firmenich PostNL in de remmen knijpt, en thuis gaat werken aan zijn herstel.

Iedereen wilt mee in de vlucht

Voorafgaand was het duidelijk dat deze etappe een uitgelezen kans zou bieden voor de aanvallers. Bij de start was dat al meteen te zien met verschillende demarrages. De Nederlandse renner Roel van Sintmaartensdijk (Intermaché-Wanty), die zijn debuut maakt in een grote ronde, bevond zich samen met Enzo Paleni (Groupama-FDJ) en Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) in de kopgroep die voor het peloton uit reed.

Vanuit het peloton vonden er meerdere tegenaanvallen plaats, waardoor de kleine voorsprong die de kopgroep had opgebouwd teniet werd gedaan. Na bijna 40 kilometer kwam alles weer bij elkaar en begon de strijd om de vlucht van de dag weer van voor af aan.

Profiel van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Grote groep in de aanval

Nadat alles weer bij elkaar was gekomen kozen vier renners opnieuw voor de aanval. Op 138 kilometer van de finish begonnen de eerste serieuze meters omhoog, wat voor meerdere renners het teken gaf om de sprong te wagen vanuit het peloton. Niet veel later sloot een groep aan bij de koplopers met onder andere Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) en Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), die duidelijk de ruimte kregen van het peloton.

Ondertussen splitste een grote groep zich af van het peloton om richting de koplopers te vertrekken. Er ontstond een vreemde situatie toen op 115 kilometer van de streep de twee achtervolgende groepen bij elkaar kwamen. Er vormde zich een groep van 36 renners, die de achtervolging moesten inzetten op de eerder genoemde Alaphilippe en Mirco Maestri (Polti Kometa). Die twee renners waren weggesneld uit de grote groep aanvallers. Samen bouwden zij hun voorsprong uit tot twee minuten.

Alaphilippe en Maestri houden stand

Achter de twee koplopers boterde het niet in de te grote groep aanvallers. Daardoor volgden er wederom tegenaanvallen waaruit een kleinere groep werd gevormd. De achtervolgende groep van acht renners werkte goed samen, maar de voorsprong op de twee leiders van de wedstrijd werd niet echt veel kleiner. Alaphilippe en Maestri vergrootten zelfs hun voorsprong op 50 kilometer van de finish.

Op de voorlaatste klim versnelde Narváez in een poging om het tempo te verhogen. Quinten Hermans (Alpecin-Deceunick) kon de Ecuadoraan volgen, maar samen kwamen ze niet weg van de groep. Toch ging de snelheid omhoog en telde de voorsprong van de kopgroep nog slechts een minuut op 23 kilometer van de streep.

Monte Giove

Bij de voet van de laatste klim bedroeg het verschil nog slechts 45 seconden in het voordeel van de twee koplopers. Maestri kon simpelweg het tempo niet meer bijbenen en zag Alaphilippe solo verder gaan. De Fransman knokte zichzelf op de steilste stukken tegen de 20% aan omhoog.

In de achtervolgende groep gingen de eerder genoemde Narváez en Hermans op en over Michael Valgren (EF Education-EasyPost), die als eerste demarreerde. Het tweetal zette de achtervolging in op Alaphilippe die op de klim niet veel tijd had verloren.

Alaphilippe solo richting de streep

De laatste zeven kilometer tot de finish hield de voormalig wereldkampioen zijn voorsprong op waanzinnige wijze vast. Terwijl Alaphilippe in totaal 126 kilometer in de aanval had gereden. In de straten van Fano kwam de Fransman solo over de streep en boekte hij de tweede overwinning voor Soudal Quick-Step. Alaphilippe heeft hiermee zijn trilogie voltooid, door in alle grote rondes een etappe te winnen. Narváez en Hermans kwamen op een halve minuut achter de ritwinnaar binnen en completeerden het podium.

Klassementsrenners houden het rustig

Bij de favorieten hielden UAE Team Emirates en Bahrain Victorious in de finale controle, maar aanvallen tussen de mannen zijn uitgebleven. Nadat de strijd om de ritzege was gestreden reed het peloton rustig over de finish op ruim vijf minuten van Alaphilippe. Hierdoor vinden er geen verschuivingen plaats in het algemeen klassement. Zo beleeft rozetruidrager Tadej Pogacar wederom een probleemloze dag.

Sprinters zijn aan zet

Het heuvellandschap laten de renners achter zich tijdens de dertiende etappe. Vrijdag is het de beurt aan de sprinters die vlakste rit van de Giro krijgen voorgeschoteld. Het moet dan wel heel raar lopen wil het niet eindigen in een massasprint. We krijgen dus hoogstwaarschijnlijk weer een duel tussen Jonathan Milan en Tim Merlier.

Daguitslag etappe 12

Julian Alaphilippe Soudal Quick-Step 4:07:44 Jhonatan Narváez INEOS Grenadiers +0:31 Quinten Hermans Alpecin - Deceuninck +0:32 Michael Valgren EF Education - EasyPost +0:43 Christian Scaroni Astana Qazaqstan Team zt. Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team 1:30 Simon Clarke Israel - Premier Tech zt. Gijs Leemreize Team dsm-firmenich PostNL zt. Mirco Maestri Team Polti Kometa zt. Benjamin Thomas Cofidis zt.

Algemeen klassement na etappe 12

