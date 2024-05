Jonathan Milan boekt tweede ritzege in Giro na ijzersterke sprint, Fabio Jakobsen komt hard ten val in finale

Jonathan Milan heeft de elfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De gehele etappe hield het peloton de controle over de kleine kopgroep. Na de start in Foiano di Val Fortore reden de renners 207 kilometer voordat ze in finishplaats Foiano di Val Fortore aankwamen. Daar was de Italiaan duidelijk de sterkste en hield hij Tim Merlier en Kaden Groves achter zich.

Het is nog niet de Giro van Visma | Lease a Bike. Vanmorgen werd duidelijk dat wittetruidrager Cian Uijtdebroeks niet meer van start zou gaan. De Belg die de nummer vijf van het algemeen klassement was moest afstappen wegens ziekte. Dinsdag zag het team Olav Kooij om dezelfde reden in de remmen knijpen, terwijl hij juist zorgde voor een lichtpuntje door de negende etappe op zijn naam te schrijven. Eerder moesten Robert Gesink en Christophe Laporte al afstappen door de gevolgen van een valpartij. Daardoor is de Nederlandse ploeg met nog slechts vier renners in koers.

Opvallende vlucht

De eerste beste aanval voor de vlucht was het direct raak. Tim van Dijke en Eduardo Affini waren er vroeg bij en demarreerden samen weg van het peloton. De renners van Visma | Lease a Bike begonnen aan een vrijwel onmogelijke missie. Waarin ze werden vergezeld door Benjamin Thomas (Cofidis), winnaar van de vijfde etappe. Opvallend genoeg was na het wegvallen van Uijtdebroeks de helft van het team van Visma aanwezig in de kopgroep.

🚴🇮🇹 | Klaar voor de start... Af! Wie heeft er zin in de vlucht van de dag? Visma | Lease a Bike blijkbaar. De halve ploeg zit in de kopgroep! 😝😝 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/pgBOXY8MZf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Peloton houdt controle

De drie renners aan kop van de wedstrijd zagen hun voorsprong snel oplopen tot een kleine drie minuten. Maar dankzij het werk van sprintteams Alpecin-Deceunick, Lidl-Trek en Team Jayco AlUla werd het verschil niet groter. De enige bergsprint van de dag ging naar Van Dijke, die de sprint van zijn medevluchters mocht winnen.

Achter de kopgroep versloeg Jonathan Milan zijn concurrent Kaden Groves bij de eerste tussensprint. Hierdoor vergrootte de Italiaan zijn leiding in het puntenklassement. Ondertussen zagen de vluchters het peloton langzaam naderen, en was het verschil op 90 kilometer van de finish gezakt tot onder de minuut. De tweede tussensprint werd een prooi voor de eerdergenoemde Groves die Tim Merlier kon voorblijven, terwijl Milan zijn benen spaarde met oog op de finale.

Profiel van de elfde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Teams maken zich op voor de sprint

Ondanks de moedige inspanningen van de kopgroep werden zij op 36 kilometer van de finish ingerekend door het peloton. Terwijl de sprintersploegen het tempo hoog hielden snoepte Geraint Thomas nog twee bonificatieseconden mee bij de laatste tussensprint. Op twintig kilometer van de streep ging niemand minder dan Andrea Piccolo (EF Education - EasyPost) dapper in de aanval. Maar zijn poging hield niet lang stand voor het razende peloton. Toch zal zijn vriendin ongetwijfeld trots zijn op de Italiaan.

In de voorbereiding op de sprint gingen er achterin het peloton een aantal renners onderuit. Slecht nieuws voor rozetruidrager Tadej Pogacar die een met Felix Großschartner (UAE Team Emirates) een belangrijke knecht zag vallen. Ook Kevin Vermaerke (dsm-firmenich PostNL) belandde in de greppel, maar vooral Großschartner leek nog wat last te hebben van zijn val.

Massasprint

In de finale vormden de sprinterstreinen zich aan kop van het peloton. Met 75 kilometer per uur werd er op hoog tempo koers gezet richting de finish. De laatste kilometers kende veel wegversmallingen en bochten, waardoor het zeer onrustig was in de groep. Dit zorgde ervoor dat ook de klassementsrenners zich veilig door dit parcours wilden banen.

De laatste drie kilometer waren kaarsrecht waardoor de voorbereiding relatief eenvoudig kon verlopen. Alpecin-Deceunick ging de laatste kilometer aan kop van het peloton voor Groves. Het was Merlier die als eerste aanging richting de streep. Milan durfde zijn sprint uit te stellen, maar kwam vervolgens op hoge snelheid langs zijn Belgische concurrent. De renner van Lidl-Trek hield knap stond en wint hierdoor zijn tweede etappezege van deze Giro.

🚴🇮🇹 | Merlier of Milan? Het is Milan, het is Milan voor zijn tweede etappezege. De reus is de sterkste sprinter deze Giro! 🙌💜 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/0MCq5yMDKY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Valpartij Fabio Jakobsen

Vlak voor de finish ging Fabio Jakobsen hard tegen de grond. Madies Mikhels (Intermarché-Wanty) ging als eerste onderuit en nam in zijn val een aantal andere renners mee. Hierdoor kon de Nederlandse renner van dsm-firmenich PostNL wederom niet sprinten voor de ereplaatsen. Zijn sprintaantrekker Tobias Lund Andresen was één van de renners die onderuit gingen. Wederom een teleurstellende dag voor de Nederlandse ploeg.

🚴🇮🇹 | Arme Fabio Jakobsen. Hij wilde zich in de sprint mengen, maar wordt echt van zijn fiets gebeukt. Hopelijk valt de schade mee... 💥💥 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discover pic.twitter.com/PjpktNvF2D — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Dag voor de aanvallers

Nadat de sprinters vandaag aan zet waren is het in de twaalfde etappe de beurt aan de aanvallers. De renners wachten een echte heuvelrit met in de finale een onvervalste muur. Voor de klassementsrenners is de rit niet uitdagend genoeg om het verschil te maken. Hierdoor krijgt de vlucht van de dag alle ruimte om voor de overwinning te rijden.

Daguitslag etappe 11

Jonathan Milan Lidl - Trek 4:23:18 Tim Merlier Soudal Quick-Step zt. Kaden Groves Alpecin - Deceuninck zt. Giovanni Lonardi Team Polti Kometa zt. Laurence Pithie Groupama - FDJ zt. Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates zt. Danny van Poppel BORA - hansgrohe zt. Fernando Gaviria Movistar Team zt. Phil Bauhaus Bahrain - Victorious zt. Stanisław Aniołkowski Cofidis zt.

Algemeen klassement na etappe 11

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 36:48:08 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +2:40 Geraint Thomas UAE Team Emirates +2:56 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:39 Antonio Tiberi (+1) Bahrain - Victorious +4:27 Romain Bardet (+1) Team dsm-firmenich PostNL +4:57 Lorenzo Fortunato (+1) Astana Qazaqstan Team +5:19 Filippo Zana (+1) Team Jayco AlUla +5:23 Einer Rubio (+1) Movistar Team +5.28 Thymen Arensman (+1) INEOS Grenadiers +5:52