Krijgt Tadej Pogacar tijdens de Tour de France toch concurrentie van Jonas Vingegaard? 'Hij gaat heel goed vooruit'

De laatste drie jaar zien we in de Ronde van Frankrijk een rechtstreeks duel voor het eindklassement. Jonas Vingegaard heeft de laatste twee edities zijn rivaal Tadej Pogacar verslagen. Vanwege zijn zware valpartij is het echter nog maar de vraag of hij op tijd is hersteld. Teammanager van Visma | Lease a Bike Richard Plugge spreekt zich uit over de huidige situatie van zijn Deense kopman.

"Het gaat goed met hem, hij gaat heel goed vooruit”, begint Plugge tegenover Cyclingnews over Vingegaard. De tweevoudig winnaar van de Tour de France is herstelende van de gevolgen van zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. Daar brak Vingegaard zijn sleutelbeen, een aantal ribben en hij hield er een longkneuzing aan over. Daarmee kwam zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk in het gevaar.

'Als hij gaat, moet hij 100% zijn'

"We moeten de komende weken zien hoe het zich ontwikkelt. We hebben goede hoop, hij maakt goede vorderingen. Maar we willen hem en onszelf ook de tijd geven om een ​​goede beslissing te nemen", laat Plugge weten. Vingegaard is de titelverdediger in de Tour, maar dat zorgt er niet voor dat hij al zeker aan de start gaat verschijnen. "Maar als hij gaat, moet hij 100% zijn. De Tour de France is geen koers waar je met minder en hoop aan begint. Hoop is nooit een goed begin, dus we moeten er zeker van zijn dat hij 100% kan zijn.”

De renner van Visma | Lease a Bike gaat in ieder geval tijd doorbrengen op hoogtekamp in Tignes ter voorbereiding op de Tour. Wanneer het team de knoop gaat doorhakken weten ze nog niet. “We hebben geen vaste deadline, die evolueert”, aldus Plugge. “Op een gegeven moment zullen we het weten. “Maar wanneer dat moment zal zijn, is onduidelijk.”

Nieuw duel met Pogacar

Terwijl Vingegaard nog allerminst zeker is van deelname aan de Tour de France, domineert Pogacar ogenschijnlijk gemakkelijk in de Giro d'Italia. De Sloveen boekte al vijf ritzeges en gaat ruimschoots aan de leiding in het algemeen klassement. Daarmee lijkt hij zijn eerste stap te zetten in de voltooing van de unieke dubbel Giro-Tour.

Het feit dat Pogacar zo veel beter is dan zijn concurrenten in de Giro, maakt hem voor de Tour een nog lastigere tegenstander om te verslaan. Toch zet Plugge zijn vraagtekens bij het deelnemersveld in Italië. "Ik denk dat wat hier ontbreekt, is dat je geen Evenepoel, Roglič of Jonas Vingegaard hebt om te concurreren," is de teammanager van mening. “Dat is helaas het geval. We moeten in de Tour de France zien wat het echte niveau is.”