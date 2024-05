Wout van Aert heeft revalidatie onderschat: 'Ik ga alleen naar Parijs als ik op topniveau kan presteren'

Wout van Aert maakt donderdag, drie maanden na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, zijn rentree in het peloton. De Belg had gehoopt sneller terug te kunnen keren, maar de revalidatie viel hem zwaar. In de Ronde van Noorwegen komt hij weer voor het eerst in actie. Toch blijven de Tour de France en de Olympische Spelen zeer onzeker, zo vertelt Van Aert in een gesprek met Sporza.

De beelden van de verschrikkelijk valpartij staan iedere wielerfan nog scherp op het netvlies. Voor Van Aert wachtte een lange periode van revalidatie, waardoor hij zijn grote doelen van dit seizoen in het water zag vallen. De renner van Visma | Lease a Bike brak zijn borstbeen, sleutelbeen en maar liefst zeven ribben. Ondanks alle verwondingen viel het Van Aert tegen dat zijn rentree zo lang op zich moest wachten.

Moeizame revalidatie

"Ik ben blij om weer te kunnen koersen. Het is een leuk gevoel om weer renner te zijn", begint Van Aert tegenover Sporza. Echter is hij nog niet volledig hersteld van zijn verwondingen. "Ik kan pijnvrij fietsen, maar daarna heb ik wel nog vaak last. Het is dus nog niet helemaal vergeten."

Met name de pijn aan zijn zeven gebroken ribben zorgde ervoor dat zijn rentree moest worden uitgesteld. "Dat geeft spanning op je spieren, waardoor je pijn krijgt aan je rug als je lang op je fiets hebt gezeten", gaat Van Aert door. "Het heeft langer aangesleept dan ik had gedacht of gehoopt. Ik heb het onderschat."

De alleskunner merkte dat zijn revalidatie hem mentaal op de proef stelde. "Het was moeilijk om te aanvaarden. Ik was het beu om de koers op tv te moeten bekijken", blikt de Belg terug. Maar vooral op de dag van Parijs-Roubaix, de koers die hij als hoofddoel had gesteld dit jaar, had hij het zwaar. "Dat was een heel moeilijke dag. Toen besefte ik dat ik nog heel ver af stond van koersen."

Tour de France en Olympische Spelen?

De schade na de val was groot waardoor Van Aert een lange tijd niet kon fietsen. Zijn conditie ging na twee weken flink achteruit. Dit betekende dat hij weer vanaf nul moest beginnen in een soort winterstop.

Tijdens zijn rentree in Noorwegen mag dan ook niet worden verwacht dat hij direct mee gaat strijden om de ritzeges. "Hopelijk kan ik met vertrouwen naar huis keren om dan in de zomer in de allergrootste koersen - waar ik, denk ik, thuishoor - weer voor winst mee te doen", stelt Van Aert.

Met de drukke sportzomer voor de boeg is het de vraag wat voor de Belg haalbaar is. De Tour de France? "Dat is enkel in het allerbeste geval een optie. De Olympische Spelen zijn realistischer. De tijdrit is over 2 maanden. Daar heb ik nog het minst over getwijfeld. Maar ik ga alleen naar Parijs als ik op topniveau kan presteren."