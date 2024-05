Thymen Arensman toont schokkende foto op Instagram: 'Had veel slechter af kunnen lopen'

Wout van Aert maakt donderdag, drie maanden na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, zijn rentree in het peloton. De Belg had gehoopt sneller terug te kunnen keren, maar de revalidatie viel hem zwaar. In de Ronde van Noorwegen komt hij weer voor het eerst in actie. Toch blijven de Tour de France en de Olympische Spelen zeer onzeker, zo vertelt Van Aert in een gesprek met Sporza.