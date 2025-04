'Revolutie in de wielersport op komst door investering van 250 miljoen euro'

One Cycling wil het wielrennen hervormen met 250 miljoen euro uit Saoedi-Arabië. Een nieuwe topcompetitie met de beste teams en minder afhankelijkheid van sponsors lonkt. Maar zonder de Tour en met verdeeldheid in het peloton is de vraag: bezwijkt het wielrennen voor het grote geld?

Het project One Cycling, al jaren onderwerp van speculatie, wordt nu concreet volgens Het Laatste Nieuws. Met geld uit het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië, bekend van investeringen in voetbal, Formule 1 en golf, wil men vanaf 2026 starten met een gesloten wielercompetitie. De renners zouden dan deelnemen aan exclusieve wedstrijden zonder overlap met het traditionele koersprogramma. De Tour en Vuelta blijven mogelijk wel staan als uitzonderingen.

SURJ, de sportafdeling van het PIF, investeert 250 miljoen euro verspreid over drie jaar. Het bedrag dient als brug naar een nieuw financieel model, waarbij de inkomsten uit onder meer tv-rechten moeten komen. Vanaf 2029 zou het project op eigen benen moeten staan. Toch is één miljoen euro per ploeg per jaar volgens veel critici slechts een symbolisch bedrag. Voor damesploegen ligt dat bedrag op 'slechts' 250.000 euro.

Verdeeld peloton: niet alle teams positief

De lijst van teams die instappen groeit: Visma-Lease a Bike, EF-EasyPost, Ineos Grenadiers, Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe, Lidl-Trek, Intermarché-Wanty en Movistar zouden behoren tot de voorlopige enthousiasten. Maar andere ploegen houden het aanbod voorlopig af.

Drie Franse teams weigeren mee te doen zolang ASO, de organisator van de Tour de France en andere topkoersen als Parijs-Roubaix, niet instapt. Ook UAE Team Emirates met Tadej Pogacar en Alpecin-Deceuninck met Mathieu van der Poel zijn nog niet overstag volgens het Belgische medium.

De ASO vormt een belangrijk obstakel. Zonder hun goedkeuring durven veel teams de overstap niet te wagen, bang voor uitsluiting van bijvoorbeeld de Tour. Bovendien houdt de Saoedische partij 75 van de 250 miljoen vast tot de ASO zich ook aansluit. Giro-organisator RCS lijkt inmiddels wél richting samenwerking te bewegen. Dat zou ook gelden voor Flanders Classics, de organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

Meer grote koersen wereldwijd

De Saoedische partij wil er ook voor zorgen dat de sport internationaal gaat groien. Naast de hervorming van het koersformat staan er vier nieuwe wedstrijden gepland, waaronder een slotevenement in Saoedi-Arabië zelf. Ook moeten er grote koersen in Noord-Amerika en Azië bij gaan komen.