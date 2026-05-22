De Giro d'Italia nadert alweer het einde van de tweede week. Vrijdag is het tijd voor etappe 13 in de Italiaanse rittenkoers. Dat lijkt er eentje voor de aanvallers en puncheurs. Volg de verrichtingen hieronder via het live widget.

De dertiende etappe van de Giro d'Italia brengt de nog 160 overgebleven renners van Alessandria naar Verbania. Er moeten 189 relatief vlakke kilometers worden afgelegd. Het venijn zit hem in de staart, als de rijders twee kleine klimmetjes over moeten. Op 22 kilometer van de finish is eerst de Bieno (vierde categorie) en na die afdaling daarvan wacht de Unigiasca (derde categorie). Het lijkt dus een dag voor de aanvallers of puncheurs, of sprinter met enige klimbenen.

Stand van zaken in Giro d'Italia

De Belg Alec Segaert zal met een goed gevoel de dertiende etappe rijden. De renner van Bahrain - Victorious won donderdag op opzienbarende wijze. Iedereen dacht aan een sprint van het uitgedunde peloton in Novi Ligure, maar vlak voor de streep reed de 23-jarige Belg weg. Hij bleef de rest voor en finishte een handvol seconden voor landgenoot Toon Aerts en Guillermo Silva uit Uruguay.

De leiderstrui van de Portugees Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) kwam in de twaalfde etappe niet in gevaar. Hij vergrootte zijn voorsprong op de Deense favoriet Jonas Vingegaard zelfs tot 33 seconden door een tussensprint te winnen. Nummer 3 Thymen Arensman heeft nu een achterstand van 2.03. Zaterdag trekt het peloton voor het eerst de Alpen in.

