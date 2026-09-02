De topsprinters hebben er even op moeten wachten, maar etappe elf biedt in de Vuelta weer kansen aan de rappe mannen. Matthew Brennan van Visma | Lease a Bike won al twee ritten en aast op zijn derde. Wie er sowieso niet met de winst vandoor gaat, is Mads Pedersen. Hij stapte vlak voor de start af. Volg hier etappe 11 vanaf 14.00 uur live.

Pedersen kampt al enkele dagen met ziekte en heeft besloten om de Spaanse wielerkoers niet uit te rijden. Dat is een aderlating voor Lidl-Trek, dat uiteraard hoopte op dagsucces voor de Deense oud-wereldkampioen.

In de elfde etappe mogen de sprinters aan de bak. De rit begint in Cartagena en eindigt in Lorca. Voor Vuelta-begrippen zijn er weinig hoogtemeters en is slechts een klimmetje waarschijnlijk niet lastig genoeg om de sprinters te lossen. Naast Brennan zijn onder meer Jordi Meeus, Bryan Coquard en Magnus Cort kansrijk voor de dagzege.

Enric Mas is na het uitvallen van Tadej Pogacar nog steeds de drager van de rode leiderstrui. Hij heeft een voorsprong van 1.18 op Primoz Roglic. Daarna volgen Felix Gall, Oscar Only, Richard Carapaz, Mattias Skjelmose en Sepp Kuss.

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