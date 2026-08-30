De Vuelta à España staat na het uitvallen van Tadej Pogacar op z'n kop. De leider in drie van de vier klassementen moest de koers verlaten na een harde valpartij en stond de leiding in het algemeen klassement af aan Enric Mas. De Spanjaard van Movistar sloeg in zijn eerste dag in de rode leiderstrui meteen toe en pakte tijd op zijn concurrenten. Check hier de actuele stand in de klassementen van de Vuelta.

Er is een Vuelta van vóór de achtste etappe en eentje van erna. Tadej Pogacar leek dominant op weg naar zijn eindzege. Hij pakte al snel de rode leiderstrui en pakte meer en meer afstand van zijn concurrentie. De Sloveen van UAE Team Emirates viel echter in de achtste etappe dusdanig hard, dat hij de koers moest verlaten. Sindsdien staat het algemeen klassement op z'n kop. Ineens is de spanning volledig terug, met Enric Mas aan de leiding in het algemeen klassement. Hij sloeg in zijn eerste dag in het rood meteen toe.

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Opgave Tadej Pogacar

Al voor zijn opgave was Pogacar twee van zijn drie truien kwijtgeraakt. Wout van Aert nam in etappe 7 de groene trui over dankzij zijn kopwerk, en dikte die in etappe 8 verder aan met de volle buit op de tussensprint en de beklimming van de Puerto de Barx, waardoor hij sterker dan ooit aan de leiding staat in het puntenklassement. De bollentrui ging via Andreas Leknessund naar Santiago Buitrago.

Strijd om het wit al beslist

De enige strijd die al lang beslist lijkt, is die van het jongerenklassement. Daar domineert Oscar Onley van Netcompany INEOS. De Brit staat ruim vijf minuten voor op de eerstvolgende concurrent in het klassement waar sowieso maar weinig renners aanspraak op maken vanwege de te hoge leeftijd van de meeste deelnemers aan deze Vuelta.

Nederlanders

Team Picnic PostNL is naast Visma | Lease a Bike (met Steven Kruijswijk) de andere wielerploeg van Nederlandse makelij. Daar zijn liefst drie landgenoten meegenomen: Timo Roosen, Timo de Jong en Gijs Leemreize. Verder zijn er nog enkele eenlingen bij buitenlandse wielerploegen. Zo mag Mathijs Paasschens mee namens Bahrain Victorious, Roel van Sintmaartensdijk was onderdeel van Lotto-Intermarché, maar stapte als eerste landgenoot af en Koen Bouwman rijdt voor Team Jayco AlUla. Ook Darren van Bekkum (XDS Astana) en Milan Vader (Pinarello - Q36.5) doen mee.