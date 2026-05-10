Het gaat Unibet Rose Rockets nog niet voor de wind in hun eerste grote ronde. Het team, opgericht door YouTube-vrienden, heeft niet zoveel te besteden als andere grote ploegen om hen heen en dat werd voor de derde etappe van de Giro d'Italia pijnlijk duidelijk.

Daar waar de meeste teams zich voorbereiden op de derde etappe in hun eigen teambus met alle mogelijkheden van dien, moeten de Rockets het zonder doen. Eurosport zocht de ploeg op en legde uit waarom dit het geval is bij de ploeg van Dylan Groenewegen en Wout Poels.

Geen teambus

"Dit haalt herinneringen uit mijn jeugd naar boven", begint verslaggever en oud-renner Jens Voigt met een grote glimlach zijn verhaal. "Kijk hoe ze hier op campingstoeltjes zitten bij de Rockets. Zo ben ik ooit begonnen tijdens mijn carrière! Ook tijdens de Tour bijvoorbeeld, dan stonden er gewoon een paar auto's en een busje voor de fietsen en mechaniekers. Dat was wielrennen toentertijd."

🚲 🇮🇹 | Dylan Groenewegen hoopt zondag een gooi te doen naar de ritzege in de Giro d'Italia. De sprinter van Unibet Rose Rockets moet dan wel de klim halverwege overleven. "We gaan het stap voor stap doen vandaag", zegt hij. 🇧🇬



Dan volgt de uitleg van de Duitser. "De reden waarom de Rockets nu op campingstoeltjes zitten is omdat zij niet het miljoenenbudget hebben zoals bijvoorbeeld UAE Team Emirates. Daarom moesten zij hun enige teambus alvast naar Zuid-Italië sturen, zodat deze er op tijd zou zijn als de renners daar arriveren. Dat is een lange reis en daarom een logistiek probleem. De grotere en rijkere teams hebben twee bussen, waarvan er eentje nu hier is en de andere in Italië. De teams die dat niet kunnen betalen, moeten dit goed zien te regelen."

Tweedehands

De teambus van Unibet Rose Rockets was eerder deze Giro al onderwerp van gesprek. Zij kwamen er vlak voor de grote ronde in Italië, die dit jaar begonnen werd in Bulgarije, dat ze over een tweedehands teambus beschikten. Dat was zichtbaar voorafgaand aan de eerste etappe, toen het luifel uitgerold werd met daar groot de naam van een wielerploeg bij de vrouwen erop: SD Worx.

