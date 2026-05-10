De Giro d'Italia staat dusverre bol van de valpartijen. In de tweede etappe ging het zaterdag vreselijk mis met een massale crash die meerdere renners velde en een dag eerder was het ook al raak. Dylan Groenewegen ging in de slotkilometer van de openingsetappe hard onderuit. Zijn vrouw Nine en zoontje Mayson zaten thuis te kijken en zagen zijn roze droom uiteen spatten.

Voor Groenewegen en zijn ploeg Unibet Rose Rockets was de openingsetappe in Bulgarije meer dan zomaar een wedstrijd. De ploeg, opgericht door drie YouTubers en pas drie jaar oud, maakte haar debuut in een grote ronde. Met een vlakke aankomstrit als opener droomde iedereen van de roze trui, maar op 600 meter van de finish liep het mis.

Roze droom in duigen

In de chaos van een massasprint op een smalle weg ging Groenewegen hard onderuit. Terwijl zijn ploeggenoten zich bij de bus verzamelden, reed de Nederlander over de finish met zijn gezicht op onweer en zijn arm een beetje onnatuurlijk over het stuur. Ploegleider Marcel Kittel probeerde het in perspectief te plaatsen. "Kans 1 van 21 met de ploeg is over. Tegenslagen horen erbij, het is wat het is."

Gelukkig viel de schade mee. Groenewegen ontwrichtte zijn schouder, maar liet voor de start van de tweede etappe weten dat hij zijn schouder zelf terug in de kom had gezet en gewoon zou starten. Een staaltje doorzettingsvermogen dat bij de Amsterdammer past.

Tranen bij het thuisfront

Terwijl Groenewegen op de fiets zijn pijn verbeet, liepen de emoties thuis ook hoog op. Zijn vrouw Nine deelde op Instagram een video waarop te zien is hoe zoontje Mayson in tranen uitbarst na de val van zijn vader. "De andere kant van de medaille… Ik wilde een leuke video maken van Mayson en mij waarin we Dylan aanmoedigden, maar het veranderde in iets anders. Gisteren werd ik in tien minuten tien jaar ouder", schreef ze erbij.

Toch kon Nine daarna ook opgelucht ademhalen. Groenewegen kan zijn Giro gewoon voortzetten en dat luchtte zichtbaar op. "Gelukkig is Dylan oké en kan hij morgen starten. Stel je voor dat je nog twintig etappes moet rijden nadat je in de eerste bent gevallen, terwijl iedereen verwacht dat je er een wint? Bizar, toch?" Ze sloot haar bericht af met een bemoedigende boodschap richting haar man. "Hou van je, schat. Hoop dat je snel herstelt. Laten we er een knaller van maken."

Nieuwe kans voor Groenewegen

Zondag staat de etappe en laatste etappe op Bulgaarse bodem op het programma van Plovdiv naar hoofdstad Sofia. Met een massasprint als meest waarschijnlijke uitkomst liggen er nieuwe kansen voor Groenewegen. De grote vraag is alleen in hoeverre de Nederlander is hersteld van zijn val. De roze droom is vervlogen, maar een ritzege deze ronde zou alles goedmaken.

