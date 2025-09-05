Lorena Wiebes is voorlopig onstuitbaar in de Simac Ladies Tour. De Europees kampioene van SD Worx-Protime pakte vrijdag in Alkmaar haar vierde opeenvolgende ritzege. Voor Olav Kooij liep de dag minder goed af: de Nederlander moest in de Ronde van Groot-Brittannië zijn leiderstrui afstaan na een zware heuvelrit.

De vierde etappe voerde het peloton over 125 vlakke kilometers in Noord-Holland. De wind kreeg vrij spel en zorgde onderweg voor breuken in de groep, maar geen enkele ontsnapping hield stand. Voor de aanvalsters was er weinig eer te behalen: hoe vaak het peloton ook brak, steeds viel alles terug samen. Daarmee lag de weg opnieuw open voor de sprinters.

Er staat geen maat op Lorena Wiebes

En in zo’n scenario is Wiebes simpelweg een klasse apart. De Mijdrechtse zette vroeg aan met een machtige versnelling en leek met ruime voorsprong naar de zege te knallen. Toch kwam de Italiaanse Chiara Consonni in de laatste meters nog gevaarlijk dichtbij. Met een extra jump wist Wiebes haar concurrente net voor de lijn achter zich te houden.

Die halve fietslengte verschil betekende de vierde opeenvolgende etappezege voor Wiebes, die met haar zegereeks ook het klassement stevig in handen heeft. De Europees kampioene staat inmiddels dertig seconden voor op Megan Jastrab en 34 seconden op Elisa Balsamo.

Voor SD Worx-Protime is de week nu al geslaagd: vier sprints, vier keer prijs. De ploeg hield de controle strak in de finale en gaf haar kopvrouw telkens het perfecte uitganspunt. De Simac Ladies Tour gaat zaterdag verder met een individuele tijdrit van tien kilometer in de Achterhoek. Daar krijgen concurrentes Jastrab en Balsamo mogelijk hun kans om tijd goed te maken. Zondag volgt de afsluitende etappe, maar voorlopig draait alles om één vraag: kan iemand Lorena Wiebes nog stoppen?

Olav Kooij verliest leiderstrui

Ook in Groot-Brittannië veranderde het klassement vrijdag. Romain Grégoire pakte de ritzege in de vierde etappe door landgenoot Julian Alaphilippe in een sprint bergop te verslaan. De Fransman van Groupama-FDJ nam daarmee ook de leiderstrui over van Kooij, die het uitgedunde peloton niet kon volgen op het heuvelachtige parcours.

De jonge Brit Matthew Brennan, ploeggenoot van Kooij bij Visma-Lease, staat nu tweede in de stand op slechts twee seconden. Remco Evenepoel probeerde onderweg even aan te vallen, maar eindigde uiteindelijk als negentiende in dezelfde tijd als Edoardo Zambanini, die derde werd.

Chaos in de Vuelta

Wie dacht dat het wielrennen vrijdag alleen in Alkmaar en Groot-Britannië spektakel bood, vergist zich. In de Vuelta speelde zich tegelijk een bizar tafereel af: commentator Karsten Kroon vertelde live dat hij als kind zijn moeder had aangevallen, terwijl vrijwel op hetzelfde moment een hond het parcours op schoot en de koplopers ternauwernood wist te ontwijken.