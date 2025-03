Mathieu van der Poel is door bijzondere gebeurtenis voorzichtiger geworden: 'Dat is toch een dingetje'

Wielrenner Mathieu van der Poel houdt van hoge snelheden. Niet alleen op de fiets, maar ook op ski's en in de auto. Sinds zijn dertigste verjaardag in januari doet hij echter toch wat voorzichtiger. "Het was wel een wake up-call."

Van der Poel pronkt op sociale media met stoere video's waarin hij in Italië off piste aan het skiën is, of op hoge snelheid met zijn Lamborghini door de sneeuw rijdt. Hij wordt zelfs gesponsord door het luxe automerk.

De wielrenner houdt er wel van om het gevaar op te zoeken. Al vindt hij off piste skiën misschien wel minder gevaarlijk dan in een peloton fietsen. "Ik ski al van jongs af aan, voor mij voelt dat niet als iets risicovols", zegt hij tegen Helden Magazine.

Hij geniet van de spanning in zijn hobby's. "Ik heb binnen de ploeg altijd de ruimte gekregen om dit soort dingen te doen", legt hij uit. "Als je me dit soort dingen afneemt, denk ik ook niet dat dat ten goede zal komen aan mijn prestaties. Ik heb die vrijheid nodig."

Voorzichtiger

"Maar ik ben wel iets voorzichtiger geworden dan vroeger”, vertelt hij eerlijk. Dat heeft misschien wel met zijn leeftijd te maken. Op 19 januari vierde hij zijn dertigste verjaardag. "Normaal gesproken heb ik niets met leeftijden, maar dertig vond ik toch wel een dingetje."

"Het was ook een beetje een wake up call", zegt de wereldkampioen veldrijden. "Ik ben ineens geen twintiger meer, voel me toch ook oud worden." Toch voelt hij zich nog topfit. "Misschien ben ik wel beter dan ooit."

Topfit

Hoe lang hij nog mee kan met de top? "Ik heb geen idee wat mijn lichaam nog aankan", is het antwoord van Van der Poel. "Ik denk dat ik sowieso nog wel twee of drie jaar op de toppen van mijn kunnen kan zijn."

Ondertussen gaat het niveau in de wielersport ook omhoog. "Het gaat steeds harder,” zegt Van der Poel. "Daardoor verandert ook het koersverloop. In de klassiekers gaat tegenwoordig het tempo meteen omhoog. In het verleden was de snelheid de eerste 100 tot 150 kilometer wat lager. Nu niet meer. De gemiddelde snelheid ligt veel hoger.”

Dat klinkt goed voor de snelheidsduivel, maar hij moet wel opletten. "Rust is steeds belangrijker."