Mathieu van der Poel hekelt (onsportieve) tactiek van concurrentie: 'Dat vonden zij nodig'

Mathieu van der Poel was vrijdag de beste tijdens de E3 Saxo Classic in Vlaanderen, maar dat ging niet met vallen en opstaan. Na afloop bedankte hij zijn ploeg en deelde hij een kleine sneer uit aan de concurrentie.

Vanaf het startschot was het chaos in de Ronde van Vlaanderen-light, zoals de E3 Saxo Classic ook wel genoemd wordt. Door een valpartij werd het peloton in tweeën gesplitst en Van der Poel was een van de ongelukkigen in het tweede peloton. De Nederlander kwam echter niet ten val.

Onsportief?

Na afloop sprak Van der Poel zijn blijdschap uit over zijn overwinning, maar kon hij het niet laten nog wat te zeggen over de openingsfase van de koers. "In het begin zaten we achter een valpartij en sommige ploegen vonden het nodig om daar gebruik van te maken", zei de oud-wereldkampioen zonder zijn gebruikelijke glimlach.

De ploeg van Van der Poel, Alpecin-Deceuninck, reed vervolgens hard op kop van het tweede peloton en bracht hun kopman zo terug in de wedstrijd. Met succes zo bleek later. "De ploeg heeft hierdoor een hele dag moeten rijden. Ik voelde mij wat verplicht om het daarna proberen af te maken. Ik was enorm gemotiveerd. Ik ben vrij diep geweest, maar ik ben blij dat ik ze heb kunnen belonen met een overwinning."

Spugen

Ook een ander moment in de koers werd na afloop breed uitgemeten. Van der Poel had nog zo'n 31 kilometer te gaan toen hij vanaf de kant door een toeschouwer bespuugd werd. De Nederlander keek niet op of om, maar op beelden was duidelijk te zien wat de 'fan' deed.