Mathieu van der Poel is klaar met de discussie over zijn witte broek en hakt de knoop door

De discussie is niet nieuw, maar dit seizoen wel wat intenser dan in andere jaren. Welke kleur broek dient een wielrenner te dragen? Met name voor wereldkampioenen is het een gevoelig onderwerp, zo merkten Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky. De Nederlander is er wel klaar mee.

Witte wielerbroeken stuiten bij veel puristen op weerstand, maar toch droegen zij er één onder hun regenboogtrui. Van der Poel reed er onder meer mee rond in de Amstel Gold Race en Kopecky in Parijs-Roubaix. Eerder reed de Nederlandse alleskunner ook al met een witte broek toen hij Nederlands kampioen was en ook toen was er discussie.

Nogal wat wielerliefhebbers menen dat de broek die een renner bij zijn regenboogtrui draagt zwart hoort te zijn. Zo was het vroeger en zo moet het blijven. Van der Poel zelf voelt wel wat voor de witte broek, die samen met zijn witte fiets, witte sokken en witte schoenen een stijlvol geheel vormt. Dat een witte broek er in de regen vaak minder mooi uitziet en wat meer fysieke details laat zien, neemt hij dan op de koop toe.

Duidelijke voorkeur

Van der Poel, die vorige week bekend maakte dat hij de Tour de France gaat rijden, doet op Instagram mee met een Tiktok-trend. Filmpjes waarin eerst iets te zien is waarbij een stem vraagt 'Eww, what is that?' en vervolgens iets anders in beeld komt waarbij het liedje 'Heaven Is a Place on Earth' van Belinda Carlisle klinkt. De wereldkampioen past het toe op zijn wielerbroek en schrijft bij het filmpje: 'Laten we nu een einde maken aan dit debat.' De voorkeur van Van der Poel is duidelijk: wit.

Tadej Pogacar

Niet alleen de broek van de wereldkampioen, ook die van de drager van de roze trui in de Giro d'Italia ligt onder een vergrootglas. Dat merkte Tadej Pogacar. De Sloveense veelvraat droeg een paarse broek onder zijn roze trui en dat leverde nogal wat commentaar op. De organisatie van de Ronde van Italië dreigde zelfs met diskwalificatie.

Luke Plapp, kampioen van Australië, is de kampioen van zijn land en draagt in de Giro regelmatig een witte broek bij zijn kampioenstrui. Hij laat op Instagram dan ook weten het helemaal met Van der Poel eens te zijn. Eerder werd aan zijn collega's al de vraag gesteld of hij een witte broek moest dragen en de meningen bleken verdeeld.

'Het hoort gewoon niet'

"Nee, nooit", was Geraint Thomas duidelijk. "Dat hoort gewoon niet." "Alleen bij mooi weer", vond Filippo Ganna. "Alsjeblieft niet Plappy", was Esteban Chaves duidelijk. "Dan kan ik alles zien zitten." Caleb Ewan vindt dan weer van wel, terwijl Tadej Pogacar zegt dat hij dat alleen mag als hij wereldkampioen is.