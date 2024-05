'Vandaag ga ik naakt': rel om paarse broek van Tadej Pogacar in Giro d'Italia krijgt nieuw hoofdstuk

Tadej Pogacar houdt de gemoederen flink bezig tijdens de eerste week in de Ronde van Italië. Sinds het moment dat de Sloveen de roze trui heeft overgenomen is het iedere etappe de grote vraag in welke kleur broek hij aan de start verschijnt. Verrassend genoeg rijdt Pogacar de tijdrit van vrijdag opnieuw in een paars exemplaar. Terwijl de internationale wielerunie (UCI) na vorige keer dreigde om hem te diskwalificeren.

Dat er veel aandacht naar Pogacar zou gaan deze Giro had iedereen op voorhand wel verwacht. De Sloveen is immers torenhoog favoriet en razend populair onder de wielerfans. Maar dat vooral de kleur broek waar Pogacar in rijdt onderwerp van gesprek is, mag best opmerkelijk worden genoemd.

Opnieuw wielerrel om broek: 'UCI dreigde Tadej Pogacar te diskwalificeren in Giro d'Italia' Na de witte broek van wereldkampioen Lotte Kopecky was er de laatste dagen weer een rel over kleding van een renner. Tadej Pogacar droeg maandag in de Giro d'Italia een paarse broek onder zijn roze leiderstrui en dat zorgde voor veel discussie. De Sloveen reed een dag later weer met een zwarte broek en dat was niet zomaar.

Verbazing over paarse broek

De tweede etappe werd een prooi voor Pogacar na zijn onnavolgbare aanval op de slotklim van Oropa. Naast zijn overwinning mocht hij bovendien de roze trui van Jhonathan Narváez overnemen. Vanuit de organisatie van de Giro ontving de renner van UAE Team Emirates een volledige outfit als leider van het algemeen klassement. Zo verscheen hij in een roze trui met daaronder een paarse broek aan de start.

Dat zorgde direct voor verbazing in het peloton omdat de broek veel gelijkenissen had met de outfit van de puntentrui. De drager van de ciclamino (paars in het Italiaans) op dat moment, Filippo Fiorelli, keek daarom ook raar op toen Pogacar naast hem verscheen bij de start in een vrijwel dezelfde broek. De aparte combinatie was een eerbetoon van de Giro-organisatie naar het voetbalelftal van Turijn dat in 1949 om het leven kwam bij de vliegramp op de Superga, een beklimming die eerder is aangedaan deze ronde.

De volgende etappe besloot Pogacar de paarse broek in de kast te laten hangen en nu voor een zwarte broek te kiezen. Daarna besloot hij te gaan voor een roze kleur, waardoor Pogi in een volledig roze outfit verscheen. Achteraf werd duidelijk dat de tweevoudig Tour-winnaar juist graag in het paarse exemplaar wilde rijden.

Diskwalificatie

Er ontstond een flinke discussie over de paarse broek. Sterker nog: de UCI dreigde Pogacar te diskwalificeren voor de Giro, wanneer hij nogmaals in die kleur broek zou starten. Opvallend genoeg kiest de rozetruidrager voor de tijdrit van vrijdag er wederom voor om in de omstreden paarse broek te gaan rijden. Hoe dat kan? Pogacar en de organisatie van de Giro mogen van de UCI toch gebruikmaken van de broek.

Starttijden individuele tijdrit, etappe 7 | Hoe laat beginnen de klassementsrenners, favorieten en Nederlanders aan hun race tegen de klok? Er breekt een belangrijke dag aan voor de klassementsrenners met de individuele tijdrit. Tijdens de zevende etappe van de Ronde van Italië leggen de renners een route af van 40,6 kilometer van Foligno naar Perugia. De belangrijkste starttijden zetten wij hieronder op een rijtje.

Nu blijkt dat de wielerunie een nieuwe uitleg over de kleur heeft geaccepteerd. De paarse kleur wordt niet meer omschreven als granata (granaatappel), maar marrone (kastanjebruin). Pogacar zal opgelucht ademhalen dat hij nu vrij is in zijn keuze voor zijn outfit.

'Vandaag ga ik naakt'

Pogacar reageerde ludiek op Instagram op het nieuws dat hij niet gediskwalificeerd wordt als hij de paarse broek draagt. "Vandaag ga ik naakt van start", aldus de Sloveen. Zo lijkt er een einde te komen aan deze wielerrel.