Lotte Kopecky verschijnt ondanks ophef gewoon met witte broek aan start Parijs-Roubaix

Lotte Kopecky lijkt zich niets van de buitenwereld aan te trekken. Tijdens de Ronde van Vlaanderen werd haar kledingkeuze breed uitgemeten, maar de wereldkampioene verscheen voor Parijs-Roubaix gewoon in dezelfde outfit.

Kopecky koos bij de Ronde van Vlaanderen voor een witte broek onder haar regenboogtrui in tegenstelling tot Mathieu van der Poel, die de keuze had gemaakt voor een zwart exemplaar. Achteraf had Kopecky misschien beter net als de Nederlander moeten kiezen voor een zwarte broek, want haar keuze zorgde voor de nodige ophef.

Rijden in een witte broek zorgt namelijk voor veel discussie in het wielrennen. Bij Sophie & Jeroen legden Marijn de Vries en Thomas Dekker eerder deze week de situatie uit. "Wielrennen is eigenlijk een katholieke sport. Dus witte sokken en een zwarte broek was vroeger verplicht. Vanuit daar denk ik dat er nog veel sentiment zit. Daardoor heb je het witte- en het zwarte kamp. Persoonlijk ben ik meer van de zwarte broek", aldus Dekker.

De Vries nam het in de uitzending overigens wel een beetje op, want volgens haar kan een witte broek best. Op een paar voorwaarden. "Alleen als de zon schijnt. En eigenlijk moet je er ook in winnen als je een witte broek draagt. Dit was gewoon niet de goede keuze."

Mathieu van der Poel koos als wereldkampioen bij de mannen 'gewoon' voor de zwarte broek tijdens de Ronde van Vlaanderen. In tegenstelling tot Kopecky bij de vrouwen won Van der Poel in Vlaanderen.

Kopecky werd slechts vijfde tijdens de dameskoers. Als wereldkampioene is ze wel een van de favorieten voor de zege in Roubaix. Waarschijnlijk is de Nederlandse Marianne Vos een van haar grootste concurrenten in Noord-Frankrijk.